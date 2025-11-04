Nieoczekiwane wtargnięcie do kurnika. Drapieżnik utknął w klatce
We włoskiej Abruzji niedźwiedź wdarł się nocą do kurnika, rozszarpał 52 kury, a następnie utknął w środku. Rano właścicielka gospodarstwa znalazła zwierzę uwięzione w klatce i wezwała na pomoc karabinierów ze straży leśnej, którzy uwolnili młodego drapieżnika.
W skrócie
- Niedźwiedź w Abruzji wtargnął nocą do kurnika i zabił 52 kury.
- Po uczcie utknął w klatce, nie mogąc samodzielnie wyjść.
- Właścicielka gospodarstwa wezwała straż leśną, która pomogła młodemu drapieżnikowi.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
We włoskiej Abruzji w miejscowości Alfedena koło miasta L'Aquila niedźwiedź wtargnął do kurnika.
Kiedy właścicielka gospodarstwa rolnego jak każdego ranka poszła nakarmić kury, zobaczyła, że ich klatka jest zniszczona.
Niedźwiedź utknął w kurniku. Rozszarpał 52 kury w jednej nocy
Początkowo nie zdawała sobie sprawy z tego, co się dzieje, i dopiero po chwili zobaczyła uwięzionego w klatce niedźwiedzia, który nie był w stanie się z niej wydostać po tym, gdy w nocy rozszarpał 52 kury i wiele z nich zjadł.
- Zorientowałam się, że on utknął w klatce. Zadzwoniłam do karabinierów ze straży leśnej, którzy przyjechali, by go uwolnić - powiedziała kobieta. Jak przyznała, niedźwiedź odwiedził ją po raz pierwszy.
Funkcjonariusze wyjaśnili, że to młody osobnik, który ma około 3-4 lat. Gdy uwalniali niedźwiedzia, zniszczył jeszcze fragmenty przegrody.