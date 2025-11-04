W skrócie Niedźwiedź w Abruzji wtargnął nocą do kurnika i zabił 52 kury.

Po uczcie utknął w klatce, nie mogąc samodzielnie wyjść.

Właścicielka gospodarstwa wezwała straż leśną, która pomogła młodemu drapieżnikowi.

We włoskiej Abruzji w miejscowości Alfedena koło miasta L'Aquila niedźwiedź wtargnął do kurnika.

Kiedy właścicielka gospodarstwa rolnego jak każdego ranka poszła nakarmić kury, zobaczyła, że ich klatka jest zniszczona.

Niedźwiedź utknął w kurniku. Rozszarpał 52 kury w jednej nocy

Początkowo nie zdawała sobie sprawy z tego, co się dzieje, i dopiero po chwili zobaczyła uwięzionego w klatce niedźwiedzia, który nie był w stanie się z niej wydostać po tym, gdy w nocy rozszarpał 52 kury i wiele z nich zjadł.

- Zorientowałam się, że on utknął w klatce. Zadzwoniłam do karabinierów ze straży leśnej, którzy przyjechali, by go uwolnić - powiedziała kobieta. Jak przyznała, niedźwiedź odwiedził ją po raz pierwszy.

Funkcjonariusze wyjaśnili, że to młody osobnik, który ma około 3-4 lat. Gdy uwalniali niedźwiedzia, zniszczył jeszcze fragmenty przegrody.

