Do zdarzenia doszło w sobotę w nocy podczas rejsu linii Easy Jet z Dalaman do Manchesteru , tuż po starcie. W pewnym momencie jedna z pasażerek wstała ze swojego miejsca, i jak donosi "Independent", zaczęła zachowywać się w "nieobliczalny" sposób.

Zachowanie kobiety nie ograniczało się jedynie do uprzykrzania podróży współpasażerom. Naraziła ich również na niebezpieczeństwo, próbując otworzyć drzwi ewakuacyjne .

Załoga zadecydowała o konieczności lądowania awaryjnego we Frankfurcie . Zanim się to jednak stało, kobieta została obezwładniona przez trzech współpasażerów. O 1:30 samolot wylądował w Niemczech, a na pokład weszli ratownicy .

Awaryjne lądowanie we Frankfurcie. Pasażerowie spędzili noc na lotnisku

Do zakończenia procedury pasażerowie musieli pozostać na pokładzie. Opuścili go dopiero ok. 5:00 rano. Kontynuacja rejsu została przeniesiona na następny dzień. W oświadczeniu wydanym przez linię lotniczą czytamy, że część osób musiała spędzić noc w terminalu, ponieważ "dostępność hoteli w okolicy była niestety ograniczona".