"Nienormalne i ekstremalne". Są ofiary w Chile, ogłoszono stan wyjątkowy

Maria Literacka

Maria Literacka

O co najmniej 10 ofiarach, ponad tysiącu zniszczonych domów i stanie wyjątkowym w dwóch regionach Chile donosi agencja AFP. To efekt ulewnych deszczów, które nawiedzają kraj od zeszłego tygodnia. Jak podsumował jeden z meteorologów, tak obfitych opadów nie było w tam od dwóch dekad.

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Zalane tereny Chile.
Ulewne deszcze dotknęły Chile. Stan wyjątkowy w dwóch regionachGUILLERMO SALGADO/CRISTOBAL BASAURE/ARMIA CHILIJSKA/AFPAFP

W skrócie

  • W wyniku intensywnych opadów deszczu w Chile zginęło co najmniej 10 osób, a ponad tysiąc domów zostało zniszczonych.
  • Na obszarach dotkniętych katastrofą wprowadzono stan wyjątkowy, co umożliwiło zwiększenie działań pomocowych i kontrolowanie przemieszczania się.
  • Deszcze były szczególnie dotkliwe w regionach Coquimbo i Atacama, gdzie doprowadziły do przerw w dostawie prądu oraz problemów z dostępem do wody pitnej.
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- W niedzielę w ciągu godziny spadła ilość deszczu, która zwykle pada w ciągu miesiąca - powiedział w rozmowie z dziennikarzami chilijski wiceminister spraw wewnętrznych Maximo Pavez. Jego zdaniem skala opadów, które dotknęły kraj, jest "nienormalna i ekstremalna".

- Od wielu lat nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją - przekazał AFP Arnaldo Zuniga z krajowej służby meteorologicznej. Jego zdaniem Chile nie widziało tak obfitych opadów od dwóch dekad.

Ekstremalne opady w Chile. Co najmniej 10 ofiar

Jak podaje AFP, intensywne deszcze nawiedziły regiony Coquimbo i Atacama. Jest to o tyle nietypowe, że tereny te pozostają zazwyczaj suche, a opady tej skali są tam niezwykle rzadkie. Prezydent Jose Antonio Kast podjął decyzję o wprowadzeniu na obszarach dotkniętych skutkami ekstremalnych warunków pogodowych stanu wyjątkowego.

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O tragicznych następstwach ulew poinformowano w poniedziałek. Alicia Cebrian, dyrektorka tamtejszej krajowej służby ratowniczej, przekazała, że siła żywiołu odebrała życie co najmniej 10 osobom. Liczba rannych zatrzymała się obecnie na 17, a cztery kolejne osoby uznano za zaginione.

Ekstremalne warunki pogodowe doprowadziły również do poważnych strat w infrastrukturze. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 1,1 tys. domów. Wzburzone skalą opadów rzeki zablokowały niektóre drogi, co z kolei odcięło część obywateli od świata. Region Coquimbo zmaga się również z przerwami w dostawie prądu oraz trudnościami w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną.

Chile. Stan wyjątkowy po katastrofalnych ulewach

W związku z tym prezydent Chile zdecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na objętych katastrofą obszarach. Jak powiedział dziennikarzom Jose Antonio Kast, skłoniła go do tego "coraz poważniejsza" sytuacja.

Zalany odcinek asfaltowej drogi przecięty przez rwącą rzekę, z porwanym asfaltem i rozmytym poboczem, pod ciemnym, burzowym niebem.
Skutki ekstremalnych opadów w ChilePhoto by HANDOUT / CHILE'S RED COMUNALES / AFPAFP

Krok podjęty przez głowę państwa pozwala chilijskim władzom na wykorzystanie istotnych w tych okolicznościach narzędzi i podjęcie środków zaradczych.

Rząd ma dzięki temu możliwość wysłania wojska na tereny objęte skutkami ulew, a swoboda przemieszczania się może zostać ograniczona. Stan wyjątkowy pozwala również służbom szybciej organizować pomoc.

Źródło: AFP

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