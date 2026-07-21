W skrócie W wyniku intensywnych opadów deszczu w Chile zginęło co najmniej 10 osób, a ponad tysiąc domów zostało zniszczonych.

Na obszarach dotkniętych katastrofą wprowadzono stan wyjątkowy, co umożliwiło zwiększenie działań pomocowych i kontrolowanie przemieszczania się.

Deszcze były szczególnie dotkliwe w regionach Coquimbo i Atacama, gdzie doprowadziły do przerw w dostawie prądu oraz problemów z dostępem do wody pitnej.

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- W niedzielę w ciągu godziny spadła ilość deszczu, która zwykle pada w ciągu miesiąca - powiedział w rozmowie z dziennikarzami chilijski wiceminister spraw wewnętrznych Maximo Pavez. Jego zdaniem skala opadów, które dotknęły kraj, jest "nienormalna i ekstremalna".

- Od wielu lat nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją - przekazał AFP Arnaldo Zuniga z krajowej służby meteorologicznej. Jego zdaniem Chile nie widziało tak obfitych opadów od dwóch dekad.

Ekstremalne opady w Chile. Co najmniej 10 ofiar

Jak podaje AFP, intensywne deszcze nawiedziły regiony Coquimbo i Atacama. Jest to o tyle nietypowe, że tereny te pozostają zazwyczaj suche, a opady tej skali są tam niezwykle rzadkie. Prezydent Jose Antonio Kast podjął decyzję o wprowadzeniu na obszarach dotkniętych skutkami ekstremalnych warunków pogodowych stanu wyjątkowego.

O tragicznych następstwach ulew poinformowano w poniedziałek. Alicia Cebrian, dyrektorka tamtejszej krajowej służby ratowniczej, przekazała, że siła żywiołu odebrała życie co najmniej 10 osobom. Liczba rannych zatrzymała się obecnie na 17, a cztery kolejne osoby uznano za zaginione.

Ekstremalne warunki pogodowe doprowadziły również do poważnych strat w infrastrukturze. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 1,1 tys. domów. Wzburzone skalą opadów rzeki zablokowały niektóre drogi, co z kolei odcięło część obywateli od świata. Region Coquimbo zmaga się również z przerwami w dostawie prądu oraz trudnościami w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną.

Chile. Stan wyjątkowy po katastrofalnych ulewach

W związku z tym prezydent Chile zdecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na objętych katastrofą obszarach. Jak powiedział dziennikarzom Jose Antonio Kast, skłoniła go do tego "coraz poważniejsza" sytuacja.

Skutki ekstremalnych opadów w Chile Photo by HANDOUT / CHILE'S RED COMUNALES / AFP AFP

Krok podjęty przez głowę państwa pozwala chilijskim władzom na wykorzystanie istotnych w tych okolicznościach narzędzi i podjęcie środków zaradczych.

Rząd ma dzięki temu możliwość wysłania wojska na tereny objęte skutkami ulew, a swoboda przemieszczania się może zostać ograniczona. Stan wyjątkowy pozwala również służbom szybciej organizować pomoc.

Źródło: AFP





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