Niemieckie władze alarmują. Trwa obława za dzikim zwierzęciem

Wielki, dziki kot został zaobserwowany nieopodal Lipska we wschodnich Niemczech - donoszą media. Najprawdopodobniej jest to puma. Lokalne władze apelują do mieszkańców, aby zachowali ostrożność i nie zbliżali się do łąk i lasów. Za groźnym zwierzęciem ruszyła obława.