Kryzys migracyjny we Włoszech. Szef MSZ zaniepokojony niemieckimi statkami

- Wydaje mi się to naprawdę dziwne, niepokojące - stwierdził Tajani. Zapytał, czy za decyzją o wysłaniu statków kryją się "interesy wyborcze" i czy komuś zależy na tym, aby nie doszło do porozumienia w sprawie migrantów na forum UE.

Tajani: Niemieckie statki powinny zabierać migrantów do Niemiec

"Jeśli naprawdę chce się takiej drogi postępowania, to w takim razie niech migranci zabrani przez statek NGO trafiają do kraju, pod którego banderą pływa ta jednostka. To jedyne możliwe rozwiązanie, także dlatego, że bardzo wielu z tych uciekających mężczyzn i kobiet chciałoby dostać się do innych krajów europejskich" - oświadczył szef włoskiego MSZ.

Czy chodzi o to - zapytał minister Tajani - "by ratować migrantów czy też, by nie dopuścić do tego, aby przybyli do Niemiec?".