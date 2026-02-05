Nie tylko Polska zmaga się w czwartek z potężną gołoledzią. Marznące opady doprowadziły do poważnych utrudnień w kilku innych europejskich krajach. Częściowo sparaliżowany został ruch lotniczy za naszą zachodnią granicą.

Niebezpieczna gołoledź w Niemczech. Paraliż na lotnisku

Rano wstrzymano odloty samolotów z lotniska Berlin-Brandenburg (BER). "Ze względu na warunki pogodowe obecnie nie są możliwe starty" - poinformowały władze portu lotniczego. Zdecydowano o wstrzymaniu prac w obliczu szybko zamarzającego deszczu w tym rejonie.

Paraliż lotniska nie jest całkowity - zakaz obejmuje tylko starty, obiekt wciąż przyjmuje lądujące samoloty. Pasażerów ostrzeżono przed możliwymi sporymi opóźnieniami, możliwe też będzie odwołanie niektórych lotów.

Gołoledź mocno utrudniła również transport w samym Berlinie. Ze względu na oblodzenie trakcji zamknięto część linii tramwajowych U2 i U3.

Marznące opady odnotowano w czwartek rano w północnym i wschodnich Niemczech. Doszło do wielu utrudnień w transporcie WXCharts materiał zewnętrzny

Problemy zanotowano również na kolei. Deutsche Bahn wprowadził znaczne ograniczenia w kursach pociągów dalekobieżnych między Berlinem a Hanowerem. Odwołano niektóre kursy na odcinkach Berlin-Frankfurt-Saarbrucken, Hamburg/Berlin-Hanower-Frankfurt nad Menem oraz Hamburg-Berlin.

W Berlinie i Poczdamie ze względów bezpieczeństwa tymczasowo zamknięto niektóre parki.

Nie tylko w Niemczech odwilż daje się mocno we znaki. Od środy z bardzo trudnymi warunkami zmagają się kierowcy w Luksemburgu.

Z powodu marznących opadów w Luksemburgu w środę zanotowano 14 wypadków z udziałem 28 pojazdów. 16 osób zostało rannych. Miejscowi synoptycy ostrzegają, że w czwartek znowu trzeba się liczyć z marznącymi opadami.

Znacznie poważniejsza sytuacja pogodowa wkrótce może wystąpić w Danii - tamtejsi synoptycy ostrzegają przed prawdziwym atakiem zimy.

Dania czeka na uderzenie zimy. Spadnie sporo śniegu

"W kilku miejscach może spaść około 30 cm śniegu" - poinformował synoptyk Simon Brix z serwisu DR Weather.

Duński Instytut Meteorologiczny (DMI) ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i śnieżycami w dużej części kraju, które potrwają do piątku.

Ze względów bezpieczeństwa wprowadzono ograniczenia w ruchu pociągów. Od godziny 15:00 przez kolejną dobę będą obowiązywać ograniczenia na liniach Northwest, Coastal Svendborg. W tym czasie będzie też kursować mniej pociągów dużych prędkości.

Pasażerom zalecono sprawdzenie przed udaniem się na dworzec, czy ich kurs na pewno się odbędzie.

Źródło: RBB24, Today.rtl, DR

