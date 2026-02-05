Niemieckie samoloty nie startują. Niebezpieczne zjawisko w Europie

Jakub Wojciechowski

Lotnisko w Berlinie nie wypuszcza samolotów. Niebezpieczne oblodzenie sprawiło, że zawieszono odloty z portu Berlin-Brandenburg (BER), choć przyjmuje się lądujące maszyny. W stolicy Niemiec pogoda doprowadziła do poważnych utrudnień, nie kursuje część pociągów, a ze względów bezpieczeństwa zamknięto parki. Problemy z gołoledzią mieli również mieszkańcy Luksemburga, zaś w Danii szykują się na prawdziwy atak zimy.

Samolot pasażerski pomalowany na biało i pomarańczowo stoi na zaśnieżonym pasie lotniska, podłączony do rękawa lotniczego prowadzącego do terminala. W tle widoczne są pojazdy obsługi lotniska oraz zaspy śniegu.
Oblodzenie na lotnisku Berlin-Brandenburg (BER). W czwartek rano z powodu złych warunków wstrzymano odloty z tego portu Christoph Soeder / DPA / dpa Picture-AllianceAFP

Nie tylko Polska zmaga się w czwartek z potężną gołoledzią. Marznące opady doprowadziły do poważnych utrudnień w kilku innych europejskich krajach. Częściowo sparaliżowany został ruch lotniczy za naszą zachodnią granicą.

Niebezpieczna gołoledź w Niemczech. Paraliż na lotnisku

Rano wstrzymano odloty samolotów z lotniska Berlin-Brandenburg (BER). "Ze względu na warunki pogodowe obecnie nie są możliwe starty" - poinformowały władze portu lotniczego. Zdecydowano o wstrzymaniu prac w obliczu szybko zamarzającego deszczu w tym rejonie.

Paraliż lotniska nie jest całkowity - zakaz obejmuje tylko starty, obiekt wciąż przyjmuje lądujące samoloty. Pasażerów ostrzeżono przed możliwymi sporymi opóźnieniami, możliwe też będzie odwołanie niektórych lotów.

Gołoledź mocno utrudniła również transport w samym Berlinie. Ze względu na oblodzenie trakcji zamknięto część linii tramwajowych U2 i U3.

Mapa pogodowa Europy Środkowej z naniesionymi strefami opadów, chmurami, temperaturą oraz ciśnieniem atmosferycznym, wyróżnione obszary intensywnych opadów w północnych i zachodnich regionach.
Marznące opady odnotowano w czwartek rano w północnym i wschodnich Niemczech. Doszło do wielu utrudnień w transporcieWXChartsmateriał zewnętrzny

Problemy zanotowano również na kolei. Deutsche Bahn wprowadził znaczne ograniczenia w kursach pociągów dalekobieżnych między Berlinem a Hanowerem. Odwołano niektóre kursy na odcinkach Berlin-Frankfurt-Saarbrucken, Hamburg/Berlin-Hanower-Frankfurt nad Menem oraz Hamburg-Berlin.

W Berlinie i Poczdamie ze względów bezpieczeństwa tymczasowo zamknięto niektóre parki.

Nie tylko w Niemczech odwilż daje się mocno we znaki. Od środy z bardzo trudnymi warunkami zmagają się kierowcy w Luksemburgu.

Z powodu marznących opadów w Luksemburgu w środę zanotowano 14 wypadków z udziałem 28 pojazdów. 16 osób zostało rannych. Miejscowi synoptycy ostrzegają, że w czwartek znowu trzeba się liczyć z marznącymi opadami.

Znacznie poważniejsza sytuacja pogodowa wkrótce może wystąpić w Danii - tamtejsi synoptycy ostrzegają przed prawdziwym atakiem zimy.

    Dania czeka na uderzenie zimy. Spadnie sporo śniegu

    "W kilku miejscach może spaść około 30 cm śniegu" - poinformował synoptyk Simon Brix z serwisu DR Weather.

    Duński Instytut Meteorologiczny (DMI) ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i śnieżycami w dużej części kraju, które potrwają do piątku.

    Ze względów bezpieczeństwa wprowadzono ograniczenia w ruchu pociągów. Od godziny 15:00 przez kolejną dobę będą obowiązywać ograniczenia na liniach Northwest, Coastal Svendborg. W tym czasie będzie też kursować mniej pociągów dużych prędkości.

    Pasażerom zalecono sprawdzenie przed udaniem się na dworzec, czy ich kurs na pewno się odbędzie.

    Źródło: RBB24, Today.rtl, DR

