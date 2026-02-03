Niemieckie okręty wojenne na celowniku sabotażystów. Międzynarodowa akcja

W skrócie Niemiecka policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o sabotaż okrętów wojennych przeznaczonych dla Bundeswehry.

Podejrzani mieli dopuścić się celowego uszkodzenia korwet cumujących w hamburskim porcie w 2023 roku.

Śledztwo prowadzi Centralny Urząd Bezpieczeństwa Państwowego Prokuratury w Hamburgu przy wsparciu Eurojustu oraz służb niemieckich, greckich i rumuńskich.

Jak poinformowała we wtorek prokuratura w Hamburgu, nakazy aresztowania wydane zostały wobec 37-letniego obywatela Rumunii oraz 54-letniego obywatela Grecji.

Mężczyźni mieli pracować w porcie i wykorzystywać, że mieli dostęp do jednostek wojskowych. Równolegle z zatrzymaniami przeprowadzono przeszukania mieszkań podejrzanych w Niemczech, Rumunii i Grecji.

Sabotaż okrętów niemieckiej marynarki. Dwie osoby zatrzymane

Według ustaleń śledczych podejrzani - działając częściowo samodzielnie, a częściowo wspólnie - dopuścili się działań, które mogły doprowadzić do poważnych uszkodzeń okrętów.

W jednym z przypadków do bloku silnika wsypano ponad 20 kilogramów żwiru. Ponadto miało dojść do przebicia przewodów doprowadzających wodę pitną, zdjęcia korków zbiorników paliwa oraz dezaktywowania wyłączników bezpieczeństwa w systemach elektronicznych.

Prokuratura podkreśla, że gdyby sabotaż nie został wykryty na czas, mógł skutkować nie tylko kosztownymi awariami, ale także opóźnieniem wypłynięcia jednostek. W ocenie śledczych działania te mogły zagrozić bezpieczeństwu Republiki Federalnej Niemiec oraz sprawności operacyjnej niemieckich sił zbrojnych.

Sabotaż na niemieckich okrętach. Śledczy analizują dowody

Postępowanie prowadzi Centralny Urząd Bezpieczeństwa Państwowego Prokuratury w Hamburgu przy wsparciu Eurojustu w Hadze. W operację zaangażowane były również niemieckie, greckie i rumuńskie organy ścigania.

Zabezpieczone dowody są obecnie analizowane, a śledztwo ma również odpowiedzieć na pytanie, czy podejrzani działali na czyjeś zlecenie.

Sprawa wpisuje się w szerszy kontekst doniesień o sabotażu niemieckich jednostek wojennych. W lutym ubiegłego roku inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jan Christian Kaack informował, że do celowych uszkodzeń doszło na więcej niż jednym okręcie. Wówczas niemieckie media wskazywały na korwetę "Emden", jednak prokuratura zaznacza, że aktualne nakazy aresztowania dotyczą innej jednostki, w tym korwety "Köln".

Źródło: "Berliner Zeitung"

