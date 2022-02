Gazeta powołuje się na pismo z ambasady Ukrainy w Berlinie wystosowane do niemieckiego MSZ.

Ze względu na "niezwykle napiętą sytuację bezpieczeństwa i zagrożenie rosyjską agresją", Ukraina prosi o "jak najszybsze rozpatrzenie tego wniosku" - pisze "SZ".

Polska przekaże Ukrainie pociski, moździerze i granatniki

- Dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo. To po to uzbrajamy armię. Żołnierz musi być jak najlepiej wyposażony. Dzisiaj, po to, aby nasz sąsiad mógł się jak najlepiej bronić, przekazujemy na Ukrainę broń defensywną. Będzie to kilkadziesiąt tysięcy pocisków artyleryjskich, moździerze i granatniki - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że pierwszy transport "wyjdzie na Ukrainę już w przyszłym tygodniu" i będzie to około sto sztuk broni.