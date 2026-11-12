W skrócie Niemiecki dziennik Sueddeutsche Zeitung skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając mu dzielenie kraju podczas obchodów Święta Niepodległości.

Autorka artykułu przypomniała, że marsz był polityczną manifestacją, w której udział wzięli przedstawiciele partii prawicowych oraz skrajne środowiska.

Dziennikarka wytyka Nawrockiemu oskarżenia wobec rządu o cięcia w armii, jednocześnie wskazując na jego własne blokowanie unijnych środków na obronność.

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"11 listopada Polska obchodzi Dzień Niepodległości. Dla wielu Polaków jest to najważniejsze święto państwowe" - napisała w swojej relacji na łamach dziennika "Sueddeutsche Zeitung" Viktoria Grossmann.

11 listopada. Niemieckie media komentują Marsz Niepodległości

Dziennikarka przypomniała, że w związku z tym świętem, "co roku ulice stolicy przemierza kontrowersyjny Marsz Niepodległości".

"Jego organizatorzy reprezentują prawicowe poglądy, a w marszu biorą udział również ultranacjonaliści i skrajna prawica. Odkąd rządzi Donald Tusk, marsz ten stał się również demonstracją jego przeciwników politycznych" - czytamy.

Autorka komentarza zauważyła, że w tym roku marsz "był uważnie obserwowany", ponieważ "w związku z trwającym sporem o Trybunał Konstytucyjny, obawiano się, że może dojść do zamieszek".

"Dodatkowo niepokój w kraju pogłębił atak w Krakowie, w którym życie straciło sześć przypadkowych osób" - czytamy.

Autorka zauważa, że to jednak nie zniechęciło uczestników. "Już w południe w środę warszawskie ulice były pełne ludzi machających biało-czerwonymi flagami, noszących opaski na ramionach, szaliki, przypinki lub wieńce z plastikowych kwiatów w barwach narodowych" - relacjonowała Viktoria Grossmann.

"Rodzice z wózkami, dziadkowie z wnukami, grupy przyjaciół - wszyscy razem wyszli na ulice. Wyglądało to jak rodzinne święto" - dodała.

Polityczne podziały podczas Święta Niepodległości

Autorka zwróciła też uwagę, że po raz kolejny marsz był również manifestacją polityczną.

"Byli tam przedstawiciele wszystkich partii prawicowych i nacjonalistycznych. Wziął w nim udział również prezydent Karol Nawrocki. Podobnie jak w poprzednich latach, w marszu ponownie uczestniczyli skrajni prawicowcy" - czytamy.

Dziennikarka podkreśla, że chociaż większość ludzi obecnych na marszu chciała jedynie wyrazić swój patriotyzm, to nie zabrakło na nim politycznej polaryzacji, której "nie da się ani przeoczyć, ani zignorować".

Wskazała w tym aspekcie na przemówienie wygłoszone w środę na Placu Piłsudskiego przez prezydenta Karola Nawrockiego, w którym "skierował osobiste zarzuty pod adresem ministra finansów, zarzucając mu, że doprowadza armię do ruiny cięciami wydatków".

"Tymczasem to właśnie Nawrocki, ku irytacji rządu, odrzucił w tym roku bezpieczne kredyty UE przeznaczone na inwestycje w obronność i zablokował ustawy mające na celu zwiększenie dochodów budżetowych" - skomentowała.

Dziennikarka zauważyła też, że "prawicowa opozycja skrytykowała również Donalda Tuska za to, że nie był tego dnia w Warszawie, lecz w położonym na północnym zachodzie Szczecinie, gdzie odbył się chrzest nowego polskiego promu".



