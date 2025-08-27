"Karol Nawrocki, nowy prawicowo-populistyczny prezydent Polski, po zawetowaniu ustawy o pomocy dla Ukrainy chce pójść o krok dalej. 'Im gorzej dla Ukrainy, tym lepiej dla Polski' - takie jest jego motto. Wyraził to już podczas kampanii wyborczej, kiedy wielokrotnie wypowiadał się przeciwko członkostwu Ukrainy w NATO" - czytamy w "Tageszeitung".

W dzienniku podkreślono, że weto Nawrockiego wobec ustawy o pomocy dla uchodźców z Ukrainy wstrzymuje jednocześnie finansowanie systemu Starlink przez polski rząd.

W ocenie "Tagszeitung" decyzja Nawrockiego uniemożliwia Ukrainie bezpieczne przechowywanie wrażliwych danych przed atakami hakerów z Rosji.

Niemcy. Media opisują zawetowanie ustawy o pomocy dla Ukrainy przez Karola Nawrockiego

"Weto Nawrockiego wywołuje strach i przerażenie wśród miliona ukraińskich uchodźców w Polsce, którzy bez ustawy o pomocy stracą pod koniec września legalny status pobytu w Polsce" - zaznaczono w artykule.

Dziennik zwrócił uwagę, że Nawrocki zapowiedział inicjatywę ustawodawczą, która zakazałaby symboli banderowskich. "Nawrocki gra tym samym na rękę prezydentowi Rosji, co jest przejawem nienawiści i podłości - z jasnym celem politycznym: Nawrocki chce obalić centrolewicowy rząd i utorować drogę do powrotu do władzy prawicowo-populistycznej partii PiS" - czytamy w "Tageszeitung".

"Nawrocki najwyraźniej nie dostrzega, że ta polityka jest jednocześnie zaproszeniem dla Władimira Putina do zajęcia Kijowa i Warszawy. Kto miałby pomóc Polsce po tym, jak zdradziła ona swojego sąsiada, Ukrainę?" - konkluduje niemiecki dziennik.

Ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy. Weto Karola Nawrockiego

W poniedziałek prezydent Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Prezydent zapowiedział wtedy własną inicjatywę legislacyjną w tej sprawie.

We wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do następnego posiedzenia Sejmu, 8 września, Rada Ministrów przygotuje rozwiązanie w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Równolegle pracuje nad powiązaniem wypłaty świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców z pracą w Polsce.

