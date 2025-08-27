Niemieckie media reagują na weto Nawrockiego. "Gra na rękę Putina"
"Zawetowaniem ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy, Karol Nawrocki gra na rękę prezydentowi Rosji" - ocenił w środę niemiecki dziennik "Tageszeitung". Według gazety takim postępowaniem prezydent Polski "chce obalić centrolewicowy rząd". Wskazano także, że Nawrocki "najwyraźniej nie dostrzega, że ta polityka jest jednocześnie zaproszeniem dla Władimira Putina do zajęcia Kijowa i Warszawy".
"Karol Nawrocki, nowy prawicowo-populistyczny prezydent Polski, po zawetowaniu ustawy o pomocy dla Ukrainy chce pójść o krok dalej. 'Im gorzej dla Ukrainy, tym lepiej dla Polski' - takie jest jego motto. Wyraził to już podczas kampanii wyborczej, kiedy wielokrotnie wypowiadał się przeciwko członkostwu Ukrainy w NATO" - czytamy w "Tageszeitung".
W dzienniku podkreślono, że weto Nawrockiego wobec ustawy o pomocy dla uchodźców z Ukrainy wstrzymuje jednocześnie finansowanie systemu Starlink przez polski rząd.
W ocenie "Tagszeitung" decyzja Nawrockiego uniemożliwia Ukrainie bezpieczne przechowywanie wrażliwych danych przed atakami hakerów z Rosji.
Niemcy. Media opisują zawetowanie ustawy o pomocy dla Ukrainy przez Karola Nawrockiego
"Weto Nawrockiego wywołuje strach i przerażenie wśród miliona ukraińskich uchodźców w Polsce, którzy bez ustawy o pomocy stracą pod koniec września legalny status pobytu w Polsce" - zaznaczono w artykule.
Dziennik zwrócił uwagę, że Nawrocki zapowiedział inicjatywę ustawodawczą, która zakazałaby symboli banderowskich. "Nawrocki gra tym samym na rękę prezydentowi Rosji, co jest przejawem nienawiści i podłości - z jasnym celem politycznym: Nawrocki chce obalić centrolewicowy rząd i utorować drogę do powrotu do władzy prawicowo-populistycznej partii PiS" - czytamy w "Tageszeitung".
"Nawrocki najwyraźniej nie dostrzega, że ta polityka jest jednocześnie zaproszeniem dla Władimira Putina do zajęcia Kijowa i Warszawy. Kto miałby pomóc Polsce po tym, jak zdradziła ona swojego sąsiada, Ukrainę?" - konkluduje niemiecki dziennik.
Ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy. Weto Karola Nawrockiego
W poniedziałek prezydent Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Prezydent zapowiedział wtedy własną inicjatywę legislacyjną w tej sprawie.
We wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do następnego posiedzenia Sejmu, 8 września, Rada Ministrów przygotuje rozwiązanie w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Równolegle pracuje nad powiązaniem wypłaty świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców z pracą w Polsce.