W skrócie Niemiecki dziennik zwraca uwagę, że podział w PiS i ewentualne zniknięcie tej partii oraz odłamu Morawieckiego mogą być korzystne dla polskiej kultury politycznej, ale równocześnie ostrzega przed wzrostem jeszcze bardziej radykalnych ugrupowań.

Artykuł opisuje, że kryzys w PiS rozpoczął się po dwóch zwycięstwach wyborczych, a radykalizacja partii jest częściowo odpowiedzią na postępowania karne wobec polityków tego ugrupowania oraz obecność konkurencyjnych partii skrajnej prawicy.

Według niemieckiej prasy rozłam w PiS i spór Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim wpływają negatywnie na notowania tej partii, podczas gdy Koalicja Obywatelska Donalda Tuska zyskuje przewagę w sondażach.

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Lewicowa berlińska gazeta "Die Tageszeitung" ("TAZ") komentuje w poniedziałek rozłam w PiS. Jak ocenia korespondentka gazety Gabriele Lesser, "paradoksalnie kryzys w tej niegdyś potężnej partii zaczął się od dwóch zwycięstw wyborczych".

"W 2023 roku PiS wygrał wybory parlamentarne, ale nie udało mu się stworzyć koalicji i od tamtej pory siedzi na ławkach opozycji. Z kolei w 2025 roku Karol Nawrocki, kandydat PiS, wygrał wybory prezydenckie niewielką większością głosów, mimo że nigdy nie był członkiem partii. W przeciwieństwie do swojego poprzednika Andrzeja Dudy, który zaczynał karierę w PiS, Nawrocki nie jest bezwarunkowo lojalny wobec partii" - wyjaśnia Lesser.

Niemiecka prasa o radykalizacji PiS. Ostrzega przed wzrostem Konfederacji

Jej zdaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński musiał nieraz "przełknąć gorzką pigułkę i poprzeć skrajnie prawicową politykę Nawrockiego".

To przyczyniło się do radykalizacji partii, co ma także służyć temu, aby "odeprzeć liczne negatywne nagłówki, które towarzyszą obecnym postępowaniom karnym wobec polityków PiS z rządu Morawieckiego w latach 2017-2023" - dodaje Gabriele Lessr, przypominając, że na przykład byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze zarzuca się aż 24 przestępstwa.

Ocenia, że sytuacja w PiS chwieje się także w wyniku pojawienia się na prawej stronie polskiej sceny politycznej dwóch skrajnych partii. Chodzi o Konfederację oraz Konfederację Korony Polskiej, "które dzięki małomiasteczkowej moralności, hasłom antyunijnym, antysemityzmowi i nagonce na Ukrainę" zajmują trzecie i czwarte miejsce w polskich sondażach.

"Dla polskiej kultury politycznej byłoby dobrze, gdyby PiS, a także odłam Morawieckiego, zniknęły. Im większy podział, tym lepiej! Byłoby jednak fatalne, gdyby w ten sposób zyskały na sile jeszcze bardziej skrajne partie" - ocenia dziennikarka "TAZ".

Niemieckie media o rozłamie w PiS. "Tusk wygląda na zwycięzcę"

O rozłamie w PiS pisze też w poniedziałek dziennik "Sueddeutsche Zeitung". Jak ocenia korespondentka gazety Viktoria Grossmann, może to oznaczać także koniec odwiecznej rywalizacji między Kaczyńskim a premierem i szefem Koalicji Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. "W niekończącym się pojedynku z Kaczyńskim 69-letni Tusk na razie wygląda na zwycięzcę" - ocenia.

"Od miesięcy PiS ma kiepską passę, a jego wyniki w sondażach spadły do rekordowo niskiego poziomu. W porównaniu z wyborami w 2023 roku, kiedy to partia ta zdobyła około 35 procent głosów, straciła dziesięć punktów procentowych. Tymczasem partia Tuska zdecydowanie prowadzi w sondażach. Poza tym partie na prawo od PiS - częściowo otwarcie antyunijne, od skrajnie prawicowych po propagujące teorie spiskowe - stają się coraz silniejsze" - pisze dziennikarka.

Jak relacjonuje, "w samym PiS od miesięcy tli się spór Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, który założył ugrupowanie Rozwój Plus i zgromadził wokół siebie dziesiątki znanych sojuszników".

"Kaczyński najwyraźniej nie toleruje konkurencji w partii. Od dawna spekuluje się na temat następcy 77-latka, ale on sam nigdy nie dał do zrozumienia, że zamierza odejść. 'Prezes' - tak brzmi jego oficjalny tytuł - wciąż decyduje o wszystkim" - pisze Grossmann, dodając, że Morawiecki najwyraźniej nie mógł pogodzić się z tym, że został pominięty jako kandydat na przyszłego premiera po ewentualnym zwycięstwie wyborczym PiS w 2027 roku.

Tekst pierwotnie ukazał się w polskiej sekcji Deutsche Welle.

Redakcja Polska Deutsche Welle/Anna Widzyk





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