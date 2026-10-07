W skrócie Po raz pierwszy polityk AfD objął funkcję przewodniczącego parlamentu w jednym z krajów związkowych Niemiec.

Komentarze niemieckich mediów zwracają uwagę na przekroczenie granic i punkt zwrotny w polityce po wyborze Tobiasa Rauscha.

Wybór Tobiasa Rauscha i udział posłów CDU w głosowaniu wywołały debatę o osłabieniu CDU oraz kwestii relacji z AfD.

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35-letni Tobias Rausch został we wtorek, 6 października, wybrany na przewodniczącego landtagu Saksonii-Anhaltu. To pierwszy raz, kiedy polityk Alternatywy dla Niemiec (AfD) objął najwyższy urząd w landzie.

Regionalny oddział AfD w Saksonii-Anhalcie jest oficjalnie uznawany przez niemiecki kontrwywiad za skrajnie prawicowy.

Funkcję jednego z zastępców przewodniczącego pełnić będzie zaś Hans-Thomas Tillschneider, również z AfD. Jest to jeden z najbardziej radykalnych polityków tej partii, jawny sympatyk Rosji, opowiadający się m.in. za ograniczeniem w programach nauczania lekcji o zbrodniach nazistów. Wydarzenia z Magdeburga są szeroko komentowane przez niemiecką prasę.

Saksonia-Anhalt. Przewodniczący landtagu z AfD, media komentują

Tygodnik "Der Spiegel" pisze o "czarnym dniu dla Magdeburga". "Kto chce wiedzieć, co się dzieje, gdy populiści świętują triumfy, powinien spojrzeć na Saksonię-Anhalt. Miażdżące zwycięstwo przedstawicieli AfD w wyborach na przewodniczącego parlamentu krajowego nie jest dowodem na zwycięstwo demokracji, jak chętnie twierdzi AfD, lecz na jej upadek" - uważa tygodnik.

"Spiegel" dodaje, że w tym czarnym dla demokracji dniu kierownictwo AfD, skupione wokół liderki tej partii Alice Weidel, zbliżyło się do swojego rzeczywistego celu: zniszczenia chadeckiej partii CDU jako partii masowej, by następnie ją zastąpić.

"Dla Friedricha Merza i jego zwolenników wydarzenia w Saksonii-Anhalcie są złym znakiem (…) Dla kanclerza i szefa partii oznacza to jedno: trzeba opracować nowy plan. I to jak najszybciej. Nadal nie może być mowy o zbliżeniu się do skrajnej prawicy ani o współpracy z nią. Ale już sam fakt, że praca i działania rządu w końcu uległyby poprawie, byłby dobrym początkiem" - czytamy.

Niemcy. Media: Marginalizacja AfD dała odwrotny skutek

Sytuację w Saksonii-Anhalcie komentuje również dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ"): "Słuszne jest to, co powiedziała przewodnicząca frakcji Zielonych po wyborze posła AfD Tobiasa Rauscha na przewodniczącego parlamentu krajowego w Saksonii-Anhalcie: przekroczono pewną granicę. Wybierając członka partii uznanej przez Urząd Ochrony Konstytucji za skrajnie prawicową na najwyższego przedstawiciela kraju, jej marginalizacja obróciła się w coś zupełnie przeciwnego. AfD znalazła się teraz w samym centrum wydarzeń" - podkreśla "FAZ".

Zdaniem gazety to, czego AfD nieznacznie nie udało się osiągnąć w wyborach do parlamentu krajowego, czyli bezwzględnej większości, zamierza ona teraz zapewnić sobie poprzez pracę landtagu. "Dopiero tam okaże się, czy granice zostaną przekroczone, czy też w Saksonii-Anhalt doszło do zmiany władzy, którą inne partie uważają za przekroczenie granicy tylko dlatego, że teraz to one same zostają wykluczone" - twierdzi dziennik.

Tobias Rausch w centrum dyskusji niemieckich dziennikarzy

Z kolei w gazecie "Frankfurter Rundschau" czytamy: "Nowy strażnik porządku parlamentarnego Tobias Rausch jest równie niewłaściwą osobą na tym miejscu jak jego zastępca Tillschneider. Należą oni właśnie do tej frakcji, która uczyniła z prowokacji środek stylistyczny swojej radykalnej polityki. Należało odmówić mu tego stanowiska. Najważniejsze zdanie, którym należy przeciwstawić się tej tendencji, padło w przemówieniu posłanki partii Die Linke Evy von Angern, która otworzyła posiedzenie: 'Godność człowieka jest nienaruszalna'" - komentuje dziennik.

Gazeta podkreśla, że to zdanie pochodzące z niemieckiej Ustawy Zasadniczej skandowali również demonstranci zgromadzeni przed budynkiem parlamentu w Magdeburgu.

"Zrozumieli, że chodzi o coś więcej niż tylko władzę i stanowiska. Stawką jest podstawowa zasada, zgodnie z którą wszyscy ludzie mogą czuć się bezpiecznie i mają takie same prawa" - ocenia "Frankfurter Rundschau".

Polityka Niemiec w punkcie zwrotnym

Wybór polityka AfD na stanowisko przewodniczącego parlamentu krajowego komentuje również lokalna gazeta "Volksstimme" z Magdeburga.

"Chociaż wybór Tobiasa Rauscha na końcu nie był żadną niespodzianką, wczorajszy dzień stanowi punkt zwrotny dla Saksonii-Anhaltu - i dla całych Niemiec. Po raz pierwszy od lat 30. XX wieku polityk z partii uznawanej za skrajnie prawicową ponownie objął stanowisko przewodniczącego parlamentu krajowego" - uważa dziennik.

"Volksstimme" podkreśla, że głosowanie jednocześnie wiele mówi o pozostałych frakcjach - przede wszystkim o partii CDU. "Zapowiedź przewodniczącego frakcji Svena Schulzego, że CDU wstrzyma się od głosu w wyborach na przewodniczącego parlamentu krajowego, najwyraźniej nie została dotrzymana. Oświadczenie Schulzego, że żaden członek CDU nie zagłosuje na przedstawiciela AfD Ulricha Siegmunda na stanowisko premiera kraju związkowego, jest zatem praktycznie bez znaczenia. CDU w parlamencie krajowym jest osłabiona jak nigdy dotąd, a teraz musi zmierzyć się jeszcze z nową debatą dotyczącą kadr i zapory ogniowej" - komentuje gazeta.

Monika Stefanek, dziennikarka Polskiej Redakcji Deutsche Welle

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