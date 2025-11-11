W skrócie Marsz Niepodległości w Warszawie uznawany jest za jedną z największych demonstracji prawicy na świecie, przyciągając osoby o silnych prawicowych poglądach.

Od 2011 roku marsz jest organizowany głównie przez skrajnie prawicowe środowiska i po części kojarzony z nacjonalistycznymi, antyeuropejskimi hasłami.

Większość uczestników stanowią wykształceni mężczyźni w średnim wieku, popierający konserwatywne ugrupowania i wyrażający sprzeciw wobec obecnych władz.

Warszawski korespondent "FAZ" Stefan Locke pisze, że oficjalnym powodem marszu jest upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Przypomniał, że tradycja tych pochodów sięga lat 80. w komunistycznej Polsce.

Jak podkreśla Locke, w 2011 roku marsz "doznał przechyłu", gdy kontrolę nad nim przejęły ugrupowania skrajnie prawicowe - Młodzież Wszechpolska i ONR - w celu "propagowania nacjonalistycznych i antyeuropejskich haseł".

"Marsz stał się magnesem dla nacjonalistów z całej Europy i sceną czasem brutalnych starć" - czytamy w "FAZ".

Marsz Niepodległości w Warszawie. Media: Magnes dla nacjonalistów

Obecnie organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie, które stawia sobie za cel "obronę polskiej tożsamości, suwerenności i narodowych interesów oraz chrześcijańskiego porządku" - pisze Locke. Zaznacza, że w ostatnich latach marsz przebiegał w znacznej mierze pokojowo.

"Stał się największą coroczną demonstracją w Polsce i jedną z największych regularnie organizowanych demonstracji politycznej prawicy na świecie" - dodaje dziennikarz "FAZ".

Oprócz uczestników, pragnących zademonstrować przywiązanie do Polski, Marsz przyciąga "prawicowych radykałów, przeciwników aborcji, homofobów i antysemitów, którzy swoim wojowniczym zachowaniem i pełnymi nienawiści hasłami odciskają piętno na wizerunku demonstracji".

Marsz Niepodległości "symboliczną reakcją na obcy rząd"

Autor zwrócił uwagę na wyniki badań, prowadzonych przez zespół Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem dra Piotra Kocyby, który od 2019 r. przeprowadza ankietę wśród uczestników marszu.

Wynika z nich, że ponad dwie trzecie uczestników to mężczyźni, ich średni wiek to 45 lat, a dwie trzecie z nich ma ukończone studia wyższe. Ponad 90 proc. uczestników interesuje się polityką i ma jednoznacznie prawicowe preferencje partyjne.

97 proc. deklaruje poparcie dla PiS lub Konfederacji. Preferują wolny rynek zamiast państwa socjalnego i mają raczej konserwatywne niż liberalne poglądy w sprawach socjalnych.

"Marsz jest demonstracją wykształconej, zorientowanej narodowo warstwy średniej" - cytuje Kocybę "FAZ".

"Wielu uczestników traktuje marsz jak symboliczną reakcję na rząd, który uważany jest za 'obcy' czy wręcz 'wrogi'", przez co demonstracja staje się "wentylem" dla negatywnych emocji odczuwanych w reakcji na niekorzystne, zdaniem uczestników, zmiany polityczne.

