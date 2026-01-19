W skrócie Niemieckie media krytykują plany Donalda Trumpa, dotyczące Grenlandii, uznając, że siłowa aneksja wyspy może oznaczać koniec NATO.

Komentatorzy podkreślają zagrożenia wynikające z szantażu celnego, wskazując na spór między Europą a USA i konieczność zdecydowanej odpowiedzi ze strony Unii Europejskiej.

Europejscy przywódcy zapowiadają środki odwetowe wobec amerykańskich ceł oraz deklarują, że nie ulegną szantażowi administracji Trumpa.

"Sojusz jest skończony" - pisze "Sueddeutsche Zeitung".

"Sytuacja wygląda następująco: wiodące mocarstwo NATO karze innych członków Sojuszu za to, że za zgodą państwa NATO, Danii, na jej terytorium, a więc na obszarze NATO rozmieścili żołnierzy. Jest to coś tak szalonego i imperialistycznego, że trzeba powtórzyć to zdanie, aby zrozumieć jego treść, a w dodatku w nie uwierzyć" - podkreśla komentator gazety.

"NATO nie przestało istnieć jako organizacja polityczna i wojskowa. Komu jednak wydaje się, że po 17 stycznia 2026 roku NATO jest tym samym potężnym Sojuszem, który gwarantuje Europie bezpieczeństwo, ten się myli. NATO straciło swoją energię" - czytamy w "SZ".

Grenlandia zamiast NATO? "Trump dokonał wyboru"

"Co by się stało, gdyby rosyjskie myśliwce wleciały w przestrzeń powietrzną Finlandii lub gdyby na Litwie pojawiły się "zielone ludziki", jak w 2014 r. na Krymie? Czy Europa musiałaby wysłać prezydentowi w Waszyngtonie skrzynkę złota, zanim Ameryka udzieliłaby sojusznikowi pomocy? NATO nie posiada niestety medalu noblowskiego, którym mogłoby przekupić Trumpa" - pisze dalej "Sueddeutsche Zeitung", odnosząc się do medalu, który prezydentowi USA przekazała uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado.

"NATO było od zawsze koalicją formalnie równych państw, chociaż USA były zawsze 'równiejsze'; było to akceptowane, a w zamian Europa cieszyła się ochroną" - zauważa "SZ".

"Gdy najsilniejszy członek tej koalicji zaczyna szantażować inne kraje, aby dostać to, czego pragnie, po prostu dlatego, że może to robić, to koalicja jest faktycznie skończona. Zarówno przyjaciele, jak i wrogowie widzą, że na wiodącym mocarstwie Sojuszu nie można już polegać" - czytamy.

Jak zaznacza komentator, Trump sam to potwierdził, odpowiadając na pytanie, czy jest świadomy, że siłowe roszczenia USA wobec Grenlandii mogą oznaczać koniec NATO. "'Tak, możliwe, że będę musiał dokonać takiego wyboru' - w sobotę dokonał wyboru (grożąc innym państwom NATO cłami)" - pisze w konkluzji "SZ".

Grenlandia. "Trump działa jak biuro nieruchomości"

Także berliński dziennik "Tagesspiegel" uważa, że "siłowa aneksja Grenlandii byłaby końcem NATO". Zdaniem gazety Trump dobrze wyczuwa słabe punkty swoich przeciwników i je wykorzystuje, tak jak w przypadku ceł karnych. Pierwszą próbę sił z UE Trump wygrał latem 2025 r., forsując niesymetryczną umowę, zwalniającą USA z ceł na eksport do Europy.

Obecnie Trump ponownie sięgnął po cła, tym razem, by zdobyć Grenlandię. "Trump działa jak biuro nieruchomości, kierując się zasadą, że własność jest lepsza niż wynajem" - ocenia publicysta.

Na korzyść Europy przemawia tym razem fakt, że mają oni w USA sojuszników, których Trump nie może ignorować. Działania prowadzące do rozbicia NATO są w USA niepopularne, podobnie jak wojna celna z Europą, która może prowadzić do zawirowań na giełdzie i wzrostu bezrobocia.

"UE musi być gotowa do wprowadzenia ceł odwetowych i utrzymania ich mimo ogromnych szkód dla własnej gospodarki. Musi też aktywniej szukać sojuszu w Ameryce z przeciwnikami polityki Trumpa wobec Grenlandii" - pisze komentator "Tagesspiegla". jak dodaje, równocześnie poprzez tworzenie własnych zdolności obronnych, Europa musi jeszcze energiczniej zmniejszać swoją zależność od USA w polityce bezpieczeństwa.

Europa powinna szukać dialogu z USA? "Dotkliwa porażka"

"Europa poniosła dotkliwą porażkę" - ocenia z kolei "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Nazywając obecność żołnierzy z ośmiu krajów NATO na Grenlandii "niebezpieczną sytuacją dla bezpieczeństwa naszej planety", Trump w "groteskowy sposób" przekręcił fakty - podkreśla. Jednak próba zademonstrowania przez Niemcy i inne kraje europejskie, że poważnie traktują problem bezpieczeństwa Arktyki, skończyła się dotkliwą porażką.

Sięgnięcie przez Trumpa po "maczugę ceł" ponownie pokazało, że prezydent USA nie myśli w kategoriach Sojuszu i że nie interesuje go oparty na zasadach porządek międzynarodowy.

Komentator "FAZ" zaznaczył, że Europa nie jest w stanie bronić Grenlandii przed Rosją lub Chinami, a z pewnością nie byłaby w stanie zapobiec przejęciu wyspy przez USA. Dlatego jego zdaniem lepiej byłoby szukać dialogu z Trumpem, tak jak w przypadku wojny w Ukrainie.

Europa mogłaby liczyć na wsparcie ze strony Kongresu, także Partii Republikańskiej. Natomiast nowa odsłona sporu celnego osłabia Amerykę i Europę. Powinni to zrozumieć politycy w Waszyngtonie, których umysły nie zostały zmącone przez manię wielkości protrumpowskiego ruchu MAGA. Gazeta zaznacza, że także Europie powinno zależeć na porozumieniu, ponieważ gospodarka europejska ma do stracenia więcej niż amerykańska.

"Arktyka jest ważna, ale jeszcze ważniejsza dla bezpieczeństwa Europy jest flanka wschodnia" - skonkludował komentator "FAZ".

Grenlandia a USA. "Czas pochlebstw minął"

Do zdecydowanej odpowiedzi na groźby Trumpa wezwał "Frankfurter Rundschau". "Pomimo wszystkich zależności od USA (państwa europejskie - red.) nie muszą wcale umniejszać swojego znaczenia. Również Stany Zjednoczone mają wiele do stracenia gospodarczo w sporze z ich najważniejszym partnerem handlowym" - napisano.

"Pod względem politycznym Europejczycy mają po swojej stronie nie tylko opozycyjnych demokratów, ale także niektórych republikanów, którzy zazwyczaj są lojalni wobec Trumpa, oraz większość społeczeństwa amerykańskiego. Wydaje się, że Trump swoim postępowaniem w sprawie Grenlandii po raz pierwszy zjednoczył dwa wrogie obozy polityczne" - dodano.

"Przykład Chin i Brazylii pokazują, że Trump ustępuje tym, którzy negocjują wytrwale i stanowczo. Czas pochlebstw powinien minąć" - skonkludował dziennik.

"Należy skończyć z polityką appeasementu"

"Kiedy jesienią 1938 roku Francja, Włochy i Wielka Brytania oddały III Rzeszy czechosłowackie Sudety, licząc, że to zaspokoi imperialne apetyty Berlina, Winston Churchill grzmiał w Izbie Gmin, krytykując brytyjski rząd za kultywowanie polityki appeasementu (liczne ustępstwa wobec tzw. państw Osi w latach 1935-39 - red.): "Mieli do wyboru wojnę lub hańbę. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak". Historia szybko pokazała, że przyszły brytyjski premier bezbłędnie ocenił sytuację" - pisze na łamach Interii Łukasz Rogojsz.

"Po tym, jak Donald Trump nową transzą ceł próbuje zaszantażować europejskie państwa, które wsparły Danię w sporze ze Stanami Zjednoczonymi o zachowanie integralności terytorialnej, w Unii Europejskiej coraz częściej słychać podobne głosy jak ten Churchilla sprzed 88 lat. Mówiąc wprost: polityka appeasementu wobec administracji Trumpa i chęć bycia "tym rozsądniejszym" w relacjach transatlantyckich nie zdaje egzaminu".

Według autora "kolejne ustępstwa i graniczące z naiwnością szukanie dialogu za wszelką cenę tylko ośmielają amerykańskiego prezydenta do sięgania po coraz więcej". "Najnowsze 'życzenie' to aneksja Grenlandii, a wobec sprzeciwu państw Starego Kontynentu Waszyngton zdecydował się na gnębienie sojuszników Danii do momentu, aż Europejczycy pozwolą Stanom Zjednoczonym przejąć arktyczną wyspę" - napisał Rogojsz.

Europa odpowie na groźby Trumpa. "Odpowiemy"

Z wypowiedzi europejskich przywódców wynika, że Europa nie zamierza się ugiąć przed Trumpem. W poniedziałek wicekanclerz Niemiec Lars Klingbeil poinformował, że szykowana jest już europejska odpowiedź na amerykańskie 10-procentowe cła, które niemiecki prezydent zapowiedział w sobotę.

- Nie pozwolimy, by nas szantażowano. Europa odpowie w jasny i zjednoczony sposób. Obecnie wraz z naszymi europejskimi partnerami przygotowujemy środki odwetowe - powiedział podczas spotkania z francuskim ministrem gospodarki.

Wcześniej odpowiedź na działania Waszyngtonu zapowiedział również m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron.

