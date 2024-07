Niemiecki poseł apeluje do Scholza. Chodzi o pieniądze dla Polaków

Niemcy. Poseł Lewicy wzywa Scholza. Chodzi o zadośćuczynienie ocalałym podczas wojny

"Nie możemy zmienić historii. Nie ma zadośćuczynienia za niepojęte zbrodnie nazistów w Warszawie. Ale to, co możemy i co musimy zrobić, to zdać sobie sprawę z gorzkich wyników tego, do czego niechybnie prowadzi rasistowska ideologia starych i nowych nazistów" - stwierdził w oświadczeniu niemiecki polityk.