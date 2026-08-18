W skrócie W Polsce odnotowuje się wzrost ataków na ukraińskich uchodźców, także na dzieci, co jest związane z zaostrzonymi nastrojami społecznymi.

Portal n-tv informuje, że liczba incydentów o charakterze antyukraińskim wzrosła o 30 procent w pierwszej połowie roku.

Według niemieckiego portalu politycy nacjonalistyczni oraz działania prezydenta Karola Nawrockiego sprzyjają zaostrzeniu postaw wobec ukraińskich uchodźców.

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"W Polsce rozgrywają się wstrząsające sceny" - informuje portal niemieckiej telewizji n-tv o powtarzających się w ostatnim czasie atakach na ukraińskich obywateli.

Opisuje nagranie wideo z Poznania, które niedawno stało się wiralem w Polsce i Ukrainie. Widać na nim, jak kobieta agresywnie obraża, a potem fizycznie atakuje dwóch mężczyzn. Powodem miało być to, że rozmawiali oni po ukraińsku.

Niemiecki portal: Rośnie liczba antyukraińskich incydentów w Polsce

"W ostatnich miesiącach w mediach społecznościowych regularnie pojawiają się podobne nagrania. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że hamulce powstrzymujące przed popełnianiem takich czynów znacząco osłabły. Niepokojący jest również wzrost liczby przypadków przemocy wobec dzieci" - czytamy.

N-tv informuje m.in. o ataku na rodzeństwo ukraińskich nastolatków w Gdańsku oraz na dziewczynki w autobusie w Bielsku-Białej.

"Według danych władz liczba ataków na Ukraińców w Polsce wzrosła w pierwszej połowie tego roku o 30 procent. W przypadku incydentów zarejestrowanych na nagraniach wideo sprawców zazwyczaj zatrzymywano w krótkim czasie" - podkreśla portal, cytując szefa polskiego MSW Marcina Kierwińskiego, który zapowiedział "zero tolerancji dla agresji i nienawiści".

Niemcy piszą o Polsce. "Politycy obozu nacjonalistycznego podsycają nastroje przeciwko Ukrainie"

"Są jednak również politycy, głównie z obozu nacjonalistycznego, którzy podsycają nastroje przeciwko Ukrainie" - dodaje n-tv. Andreas Umland z Europejskiego Instytutu Politycznego w Kijowie mówił w czerwcu w rozmowie z portalem, że "głównym problemem" ma być postawa prezydenta Karola Nawrockiego, który "domaga się znacznie twardszego stanowiska wobec ukraińskich uchodźców".

Ponadto - jak czytamy - w ostatnich miesiącach napięcia między Warszawą a Kijowem nasiliły się również na najwyższym szczeblu politycznym z powodu sporu o upamiętnienie UPA w Ukrainie. W latach 1943-1945 organizacja ta dopuściła się masakr polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. W Ukrainie zaś kojarzona jest z walką o niepodległość kraju.

W ostatnim czasie napięcia polityczne nieco złagodzono - ocenia n-tv, informując o zapowiedziach Ukrainy dotyczących nowych pozwoleń na ekshumacje szczątków ofiar rzezi wołyńskiej oraz udostępnienia archiwów służb wywiadowczych.

"Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę Polska przyjęła około miliona ukraińskich uchodźców oraz dostarczyła wiele ważnych systemów uzbrojenia i środków finansowych na obronę przed rosyjską inwazją. Zwłaszcza poza kręgami polskich nacjonalistów Ukraińcy byli zazwyczaj przyjmowani z otwartymi ramionami" - zaznacza n-tv.

Redakcja Polska Deutsche Welle

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