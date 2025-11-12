Niemiecki polityk wywołał burzę. "Polska może stanowić zagrożenie"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

- Polska może stanowić dla nas zagrożenie - grzmiał w wywiadzie współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla. Niemiecki polityk wskazywał na Ukraińca podejrzanego o wysadzenie Nord Stream, na którego ekstradycję nie zgodził się polski sąd. Zdaniem Chrupalli decyzja ta ma świadczyć, iż Polska jest równie niebezpieczna co Rosja.

Współlider niemieckiej AfD Tino Chrupalla
Współlider niemieckiej AfD Tino ChrupallaNiklas Graeber / DPA / dpa Picture-AllianceAFP

W niemieckich mediach huczy na temat wywiadu, jakiego udzielił współprzewodniczący Alternatywy dla Niemiec (AfD) Tino Chrupalla. Portal tygodnika "Bild" określił jego występ w programie Markusa Lanza jako "dziwaczny".

Dziennikarze zebrali najbardziej bulwersujące wypowiedzi polityka, które - jak czytamy - wskazują na bagatelizowanie zagrożenia ze strony Rosji i pokazują coraz większą izolację AfD.

"Nic mi nie zrobił". Niemiecki polityk mówił o Putinie

Chrupalla pytany m.in. o Władimira Putina, stwierdził, że dla Niemiec to "żaden problem".

Jak opisuje "Bild" podczas gdy Rosja bombarduje Ukrainę i grozi Europie bronią nuklearną, lider AfDTino Chrupalla bagatelizuje sytuację.

W programie polityk, mówiąc o Putinie, stwierdził z powagą: "Nic mi nie zrobił. Obecnie nie widzę żadnego zagrożenia dla Niemiec ze strony Rosji. Putin nawet nie groził atakiem na Niemcy bombą atomową".

"To jawna trywializacja działań przywódcy Kremla" - podsumowuje portal.

    Polska jako "zagrożenie". Padło porównanie do Rosji

    W trakcie rozmowy Chrupalla wspomniał również o Polsce. Jak czytamy, niemiecki polityk "bez wahania odwrócił narrację wroga" i odnosząc się do wschodniego sojusznika, oświadczył, że "stanowi zagrożenie".

    - Oczywiście, Polska również może stanowić dla nas zagrożenie - mówił w wywiadzie.

    Zdaniem współlidera AfD Warszawa odmówiła ekstradycji "terrorysty". Zaskoczony dziennikarz dopytywał polityka: "Mówisz, że Polska jest potencjalnie równie niebezpieczna jak Rosja?".

    - W tym przypadku przecież to widzimy - odparł Chrupalla.

    Polityk mówił o decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie zgodził się na wydania władzom niemieckim obywatela Ukrainy Wołodymyra Żurawlowa, a także uchylił zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał jego niezwłoczne zwolnienie. Według sądu wniosek władz niemieckich o wydanie mężczyzny nie zasługuje na uwzględnienie. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania jako podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream.

      Rosyjskie drony nad Europą. Niemiecki polityk bagatelizuje niebezpieczeństwo

      Podczas wywiadu Chrupalla wątpił również, czy drony, które w ostatnim czasie zauważono m.in. nad wojskowymi obiektami w Niemczech, pochodziły z Rosji.

      - Jeśli kanclerz Friedrich Merz twierdzi, że to były rosyjskie drony, to powinien mieć na to dowody. Bundeswehra nie potwierdziła obecności ani jednego rosyjskiego drona - oświadczył niemiecki polityk.

      "Bild" odnotowuje, że nawet gdy zaprzeczyła temu ekspertka NATO Florence Gaub, mówiąc, że "Polska to potwierdziła", Chrupalla wciąż obstawał przy swoim.

        Podział w AfD? Dwa obozy w partii, w tle relacje z Rosją

        Polityk porównywał też AfD do opozycji w państwach autorytarnych. - Teraz jesteśmy dysydentami w Niemczech - ocenił.

        Gdy gość w studiu i krytyk Kremla Władimir Kara-Murza, którego dwukrotnie próbowano otruć, poruszył ten temat, Chrupalla stwierdził tajemniczo: "Nawet ja zostałem zaatakowany. Może to było państwo. Może służby wywiadowcze". Oświadczył również, że czuje się "prześladowany i podsłuchiwany".

        Chrupalla stanowczo bronił też blisko związanego z Putinem byłego kanclerza Gerharda Schrödera, który poparł Moskwę po ataku na Ukrainę.

        - Był ostatnim kanclerzem, który dbał o interesy Niemiec - ocenił niemiecki polityk.

        "Bild" zauważa, że podczas gdy Chrupalla bronił Putina w telewizji współprzewodnicząca AfD Alice Weidel coraz bardziej dystansuje się od Moskwy. Odnosząc się do planowanej podróży posła Rainera Rothfussa do Rosji, stwierdziła: "Nie rozumiem, jaki jest sens tego wszystkiego. Ja bym tego tak nie zrobiła. pan Rothfuss zostanie tutaj".

        "Konflikt wokół kierunku, w jakim podąża AfD, staje się coraz wyraźniejszy: Weidel chce zdystansować się od Putina - Chrupalla pozostaje wobec niego lojalny" - pisze "Bild".

        Źródło: Bild

