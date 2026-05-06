Niemiecki policjant zginął potrącony przez Polaka. 27-latek usłyszał wyrok

W skrócie Sąd w Brandenburgii skazał 27-letniego Polaka na 10,5 roku więzienia za śmiertelne potrącenie policyjnego funkcjonariusza podczas obławy na gang złodziei samochodowych.

Według śledczych, 27-latek próbował uciec skradzionym autem z dużą prędkością i potrącił policjanta, który próbował rozłożyć kolczatkę na drodze.

Prokuratura domagała się wyższej kary i zapowiedziała apelację.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragicznej śmierci 32-letniego drezdeńskiego policjanta doszło 7 stycznia ubiegłego roku w Lauchhammer w Brandenburgii. Funkcjonariusze prowadzili tego dnia obławę na grupę zajmującą się kradzieżami luksusowych samochodów.

W eskorcie dwóch skradzionych aut w kierunku granicy z Polską uczestniczył 27-letni Polak. Śledczy wskazują, że gdy zauważył policyjny pościg, zaczął uciekać jednym z pojazdów z bardzo dużą prędkością.

Polak doprowadził do śmiertelnego potrącenia niemieckiego policjanta. Zapadł wyrok

32-letni funkcjonariusz biorący udział w obławie, wysiadł z radiowozu, by rozłożyć na drodze kolczatkę uniemożliwiającą dalszą ucieczkę oskarżonego. To właśnie wtedy został potrącony przez auto prowadzone przez 27-latka. Zginął na miejscu.

Prokuratura badająca tragedię, która wywołała ogromne poruszenie w całych Niemczech, wnioskowała o uznanie czynu popełnionego przez Polaka za morderstwo. Domagała się kary dożywotniego więzienia.

Ostatecznie sprawa znalazła swój finał w sądzie w Chociebużu. Podczas rozprawy zaprezentowano nagrania z pościgu za oskarżonym. Policjanci wskazywali na wyjątkową nieodpowiedzialność ze strony 27-latka, który na terenie zabudowanym miał przekraczać prędkość 100 km/h.

Niemcy. Finał sprawy 27-letniego Polaka, spędzi ponad 10 lat w więzieniu

Sąd zdecydował, że 27-letni obywatel Polski jest winny śmierci policjanta, jednak jego czyn nie może być kwalifikowany jako zabójstwo. Skazał mężczyznę na 10 lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności.

W uzasadnieniu wyroku sędzia mówił o problemach z uzależnieniami oskarżonego. Wskazywał, że mężczyzna wychowywał się w dobrym domu, jednak wkrótce później zaczął zażywać nielegalne substancje.

Prokuratura zapowiedziała już, że odwoła się od wyroku do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości.

Policja szuka Pawła Kozaneckiego. To adwokat od "trumny na kółkach" Polsat News