Niemiecki minister sieje panikę ws. kryzysu gazowego? Jest odpowiedź

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

Niemiecka opozycja oskarża ministra gospodarki Roberta Habecka o "sianie paniki" i przedstawianie "scenariuszy grozy" ws. kryzysu gazowego. Chodzi o jego wypowiedzi z weekendu, gdy twierdził, że jeśli Rosja całkowicie wstrzyma dostawy gazu, to niemiecki przemysł wstrzyma pracę, a Niemców czekają bardzo duże trudności – pisze we wtorek portal programu informacyjnego "Tagesschau". Polityk odpowiedział, że to "uczciwa polityka i szczera komunikacja".

Zdjęcie Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck / LEONHARD FOEGER / Reuters / Forum / Agencja FORUM