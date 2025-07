Alexander Dobrindt, minister spraw wewnętrznych Niemiec, chwali wprowadzone 7 lipca przez Polskę kontrole na granicach z Niemcami i z Litwą . Są one "ważnym krokiem we wspólnych działaniach przeciwko nielegalnej migracji - krokiem, który przyjmujemy z wyraźnym zadowoleniem" - oświadczył Dobrindt w poniedziałek wieczorem.

Podkreślił on, że rządy Polski i Niemiec działały w ścisłej koordynacji . Jego zdaniem zatrzymanie przez polskich funkcjonariuszy na granicy z Litwą podejrzanego o przemyt migrantów już kilka minut po wprowadzeniu kontroli to przykład pierwszych sukcesów "w walce z gangami przemytniczymi". - Kontrole graniczne są środkiem tymczasowym, ale aktualnie niezbędnym w celu regulacji migracji - zaznaczył Dobrindt, cytowany przez agencję DPA.

Polskie MSWiA podawało w poniedziałek, że kontrole przebiegają sprawnie, a ruch na przejściach granicznych jest płynny . Według najnowszych informacji Straży Granicznej 7 lipca na granicy polsko-niemieckiej skontrolowano blisko 4400 osób i 700 środków transportu. Jednej osobie odmówiono wjazdu do Polski. Kontrole po stronie polskiej mają obowiązywać wstępnie so 5 sierpnia, ale mogą zostać przedłużone.

Nakłady nieproporcjonalne do efektów

Po raz kolejny niemieckie kontrole graniczne skrytykował związek zawodowy policjantów GdP , który uważa, że nakłady są nieproporcjonalne do efektów, a w okresie wakacji na granicach mogą tworzyć się długie korki. - Liczba zawróconych osób ubiegających się o azyl i ochronę jest w rzeczywistości bardzo niska , ale wysiłek policji federalnej jest ogromny - powiedział gazecie "Augsburger Allgemeine" przewodniczący organizacji związkowej GdP w policji federalnej Andreas Rosskopf.

Wskazuje on, że według oficjalnych danych do końca czerwca na granicach Niemiec odnotowano 285 przypadków odmowy wjazdu. Tymczasem - według niego - liczba nadliczbowych godzin pracy w policji federalnej sięga 2,8 miliona. - Stanowi to ogromne obciążenie dla motywacji i zdrowia pracowników - ostrzegł Rosskopf.