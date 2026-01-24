W skrócie NATO planuje budowę wielopoziomowego systemu obrony wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią.

System ten zakłada użycie zautomatyzowanej broni, robotów, zapór i urządzeń technicznych.

Planowane jest także zwiększenie zapasów broni oraz utrzymanie obecności wojsk na flance wschodniej.

Generał Bundeswehry Thomas Lowin powiedział niemieckiemu dziennikowi "Welt am Sonntag", żeNATO planuje budowę wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią "kompleksowego wielopoziomowego systemu obrony".

Plany mają obejmować stworzenie "zautomatyzowanej, nasyconej robotami strefy", bronionej "nie tylko przez siły konwencjonalne, lecz także przez zapory i urządzenia techniczne".

Granica z Białorusią. NATO planuje zbudować nowoczesny system obrony

"System czujników i zautomatyzowanej broni, opierającej się na robotach, ma pomóc w zatrzymaniu rosyjskiego wojska w pierwszej fazie ataku i w ochronie własnych sił" - wyjaśnił Lowin, wiceszef sztabu ds. operacyjnych w dowództwie wojsk lądowych NATO w tureckim Izmirze.

Niemiecki generał nazwał ten obszar "rodzajem gorącej strefy", której celem jest wczesne powstrzymanie wrogiej ofensywy.

Redakcja podkreśliła, Lowin jest pierwszym wysokim rangą oficerem NATO, który publicznie się wypowiedział o nowym programie obrony EDFL (linia odstraszania na flance wschodniej). System ma być wdrożony do końca 2027 r.

Obrona granicy. NATO chce zatrzymać Rosję na wschodniej flance

Plany Sojuszu przewidują także zwiększenie zapasów broni i amunicji w krajach graniczących z Rosją. Lowin zastrzegł, że stworzenie zautomatyzowanej strefy obrony nie oznacza redukcji wojska na flance wschodniej.

"Liczebność rosyjskich oddziałów na terenach nadgranicznych jest tak duża, że nie możemy sobie pozwolić na redukcję własnych sił" - podkreślił niemiecki generał. Jak dodał, nie można trwale odstraszyć przeciwnika wyłącznie za pomocą systemów bezzałogowych.

"To żołnierze odzyskują tereny. To żołnierze wyzwalają miasta. Ostatecznie zawsze dochodzi do walki żołnierzy przeciwko żołnierzom. Widzimy to w Ukrainie" - powiedział generał Lowin. Jak zaznaczył w konkluzji, za wdrożenie planów odpowiedzilne są państwa NATO.

