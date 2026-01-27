W skrócie Generał Gerald Funke przewiduje, że Rosja może zaatakować w ciągu dwóch-trzech lat i apeluje o przygotowanie niemieckiego społeczeństwa na ewentualny konflikt.

W przypadku rosyjskiego ataku na NATO niemieckie wojska miałyby odegrać kluczową rolę w działaniach militarnych oraz logistycznych, a przy ich wsparciu korzystano by z sektora cywilnego.

System ochrony zdrowia w Niemczech, zarówno wojskowy jak i cywilny przygotowuje się na przyjmowanie rannych, co stanowi poważne wyzwanie logistyczne i organizacyjne.

W związku z zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej gen. Funke chce, żeby jego ojczyzna w ciągu maksymalnie trzech lat była przygotowana do konfrontacji.

Utworzone w październiku 2024 r. UstgKdoBw, którym dowodzi, odpowiada za wszystko, co jest potrzebne do kontynuowania działań wojennych za linią frontu. Zadania obejmują ewakuację i leczenie rannych, rekwirowanie zasobów od sektora prywatnego oraz dostarczanie zaopatrzenia i posiłków na pole walki.

Atak Rosji na NATO. Niemiecki generał kreśli scenariusz

Wojskowy w rozmowie z "The Times" zakłada, że w momencie rosyjskiego ataku na państwa NATO niemieckie siły od samego początku będą w centrum wydarzeń. Pierwsi do walki ruszyliby żołnierze ze stacjonującej na Litwie 45. Brygady Pancernej "Lietuva".

W ciągu kilku dni wysłanych na front miałoby zostać 15 tys. żołnierzy sił szybkiego reagowania, a przez kolejne tygodnie do niemieckich portów nad Morzem Północnym dobijałby setki tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych.

Na wschód byliby przerzucani drogami i koleją przy niesparzających warunkach, w których prawdopodobnie dochodziłoby do aktów sabotażu, przygotowanych przez rosyjskie służby, cyberataków i ostrzałów rakietowych.

Szacuje się, że dziennie setki rannych byłyby przywożone do niemieckich szpitali na leczenie. - Podczas, gdy w Afganistanie miałem do czynienia z niestety wysoką, ale dającą się opanować liczbą rannych, obecnie muszę przygotować się na możliwość tysiąca rannych żołnierzy dziennie. Im bliżej się temu przyglądam, tym bardziej staje się to złożone i trudniejsze do wyobrażenia - mówił Funke.

Utrzymać linię frontu. Gen. Gerald Funke o logistyce w NATO

Dowódca komanda wsparcia Bundeswehry (UstgKdoBw) ma do dyspozycji 55 tys. ludzi. Z tym potencjałem w razie konfliktu będzie działał linią frontu. Zadaniem jego formacji ma być utrzymanie wysiłku wojennego.

Podstawowym wyzwaniem na jakie wskazuje jest zapewnienie, że "logistyczny 'obrót' w centrum europejskiego NATO będzie się kręcić, nawet jeśli liczba ofiar śmiertelnych będzie rosła, będą się pojawiać przerwy w dostawach prądu, paraliż kolei, a rosyjscy agenci będą siać spustoszenie przy każdej okazji".

Generał podkreślił, że to co go martwi to działania hybrydowe oraz uderzenia precyzyjne przy użyciu pocisków dalekiego zasięgu. - Ważne jest, aby utrzymać Niemcy jako węzeł logistyczny i zarządzać liniami zaopatrzenia tak długo, jak to możliwe, tak płynnie, co oznacza, że jeśli jedna trasa zawiedzie, będziemy mieli możliwość użycia innych -tłumaczył.

Koncepcja obrony totalnej. Zaangażowanie społeczeństwa kluczem do sukcesu

Funke, który wstąpił do zachodnioniemieckiej armii na kilka lat przed końcem zimnej wojny, uważa, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia konieczny jest powrót do podejścia, w którym obrona kraju jest sprawą całego społeczeństwa. - To musi być jasno powiedziane, że bez wsparcia cywilnego, bez koncepcji obrony totalnej, nie bylibyśmy w stanie się bronić - podkreślił.

W związku z tym dowództwo Funke przygotowuje nowoczesną i rozbudowaną wersję systemu sprzed kilkudziesięciu lat. Zaznaczył, że przygotowuje swoich żołnierzy tak dobrze jak to możliwe.

- Moje oddziały szkolą się na Litwie, zawsze z tymi samymi jednostkami, więc wiedzą: jak wygląda Kłajpeda jako port, jaki jest teren, jakie są kluczowe firmy, gdzie mógłbym potencjalnie założyć bazę lub placówkę do leczenia rannych? - wymieniał.

Podkreślając wagę sektora cywilnego w obronie podał przykład przerzucenia brytyjskich oddziałów z niemieckich portów na wschód.

- Po drodze potrzebują tankowania. Żołnierze muszą odpocząć, jeść i ewentualnie otrzymać leczenie. Cały proces opieki nad nimi, cały ten system centrum logistycznego będziemy mocno polegać na organizacjach cywilnych i firmach, które pomogą na terenie kraju - tłumaczył.

Niemcy. Szpitale przygotowywane na wypadek wojny

Kolejnym ważnym punktem jest planowanie medyczne, które "wydaje się jeszcze trudniejsze". NATO nie określiło jeszcze precyzyjnie dokładnego podziału rannych, ale zgodnie z założeniami, duży ciężar w tym zakresie spadłby na Niemcy.

Bundeswehra dysponuje pięcioma swoimi szpitalami z liczbą około 1,8 tys. łóżek, a to potencjał, który w realiach wojennych szybko zostałby przeciążony. W związku z tym niemiecki resort zdrowia wraz z UstgKdoBw dokonały podziału szpitali cywilnych na cztery sekcje.

Zadanie wydaje się jednak trudne. Jak zauważył na niedawnej konferencji prasowej dotyczącej obronności główny chirurg Johannes Backus, szef korpusu medycznego Bundeswehry, przyjmowani na leczenie będą mieli głównie rany postrzałowe czy odniesione na skutek wybuchów, czyli takie, z którymi rzadko mają do czynienia lekarze cywilni.

