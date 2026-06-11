Niemiecki generał ostrzega przed zdolnościami Rosji. "Musimy być gotowi do walki"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

- Niemcy muszą przygotować się na możliwość rosyjskiego ataku na teren NATO do 2029 roku - ostrzegł gen. Christian Freuding, szef niemieckiej armii, w rozmowie z Politico. Jak podkreślił, nie jest to wyłącznie ocena Berlina, lecz analizy wywiadowcze całego Sojuszu. - Musimy być gotowi do walki - zaznaczył wojskowy.

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Gen. Christian Freuding, szef niemieckiej armii
Szef niemieckiej armii ostrzega przed gotowością Rosji do konfliktu z NATOPHILIPP SCHULZE / DPA x SEBASTIAN CHRISTOPH GOLLNOWAFP

W skrócie

  • Generał Christian Freuding stwierdził, że Niemcy powinny być przygotowane na możliwość rosyjskiego ataku na kraj NATO do 2029 roku.
  • Co do takich prognoz zgodne są wszystkie kraje Sojuszu.
  • Dla NATO rok 2029 został uznany za symboliczną datę, do której Europa powinna zlikwidować luki w gotowości, produkcji zbrojeniowej i zdolnościach wojskowych.
  • Freuding podkreślił konieczność szybkiego działania oraz wprowadzenia rozwiązań pośrednich, aby poprawić obecny stan gotowości armii niemieckiej.
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- Musimy być przygotowani. Musimy być gotowi do walki - powiedział gen. Christian Freuding podczas targów lotniczych ILA w Berlinie.

W rozmowie z Politico niemiecki wojskowy zaznaczył, że rok 2029 nie jest wyłącznie niemiecką oceną zagrożenia, lecz datą wynikającą z ustaleń wywiadowczych NATO.

Niemiecki generał ostrzega. "Rosja może mieć zdolność". Pada data

- Wszystkie 32 państwa Sojuszu zgadzają się, że Rosja może mieć zdolność do zaatakowania kraju NATO w 2029 roku - stwierdził Freuding.

Generał zastrzegł jednocześnie, że Moskwa mogłaby zdecydować się na taki ruch wcześniej mimo trwającej wojny w Ukrainie. Kijów podaje, że Rosja poniosła już ogromne straty - zarówno w ludziach, jak i w sprzęcie wojskowym.

Europejscy urzędnicy odpowiedzialni za obronność od miesięcy alarmują, że Rosja może w najbliższych latach odbudować potencjał wojskowy na tyle, by ponownie stanowić bezpośrednie konwencjonalne zagrożenie dla terytorium NATO.

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Dla planistów wojskowych rok 2029 stał się symboliczną datą, do której Europa powinna zamknąć najpilniejsze luki w gotowości, produkcji zbrojeniowej i zdolnościach wojskowych.

"Szybkość ma kluczowe znaczenie". Berlin przyśpiesza modernizację armii

Freuding przyznał, że Berlin zrobił już "dużo", aby przyspieszyć procedury zakupowe, a przemysł zwiększył moce produkcyjne. Zastrzegł jednak, że Niemcy nie mogą opierać się wyłącznie na długoterminowych programach zbrojeniowych, których opracowanie i wdrożenie zajmie lata.

- Szybkość ma teraz kluczowe znaczenie - podkreślił generał.

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Jak dodał wojskowy, w przypadku części systemów, które wciąż są w fazie rozwoju, Niemcy potrzebują "rozwiązań pośrednich", pozwalających zasypać lukę między obecnym stanem wyposażenia armii a poziomem wymaganym do pełnej gotowości bojowej.

- Każdego dnia musimy poprawiać nasze zdolności do walki "tu i teraz" jako niemiecka armia - powiedział Freuding, odnosząc się do zmiany podejścia Bundeswehry, która ma stać się formacją zdolną do szybkiej reakcji i odstraszania potencjalnej rosyjskiej agresji.

Źródło: Politico

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