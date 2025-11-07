Niemiecki generał ostrzega przed Rosją. "Możliwy atak na NATO"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

- Rosja może być w stanie przeprowadzić szeroko zakrojony atak na kraje NATO - ocenił niemiecki generał Alexander Sollfrank. Dowódca podkreśla, że Kreml "wciąż dysponuje bardzo dużym potencjałem militarnym". Z tego powodu konieczne są zdecydowane działania. Generał przedstawił także specjalny "plan zapobiegania wojnie".

Niemiecki generał ostrzega: Rosja jest już dziś zdolna do przeprowadzenia ataku na terytorium NATO
Niemiecki generał ostrzega: Rosja jest już dziś zdolna do przeprowadzenia ataku na terytorium NATOFlorian Gaertner/Photothek | Getty Images | GENYA SAVILOVAFP

W skrócie

  • Niemiecki generał Alexander Sollfrank ostrzega przed możliwością szeroko zakrojonego ataku Rosji na kraje NATO w niedalekiej przyszłości.
  • Rosja stale rozbudowuje swój potencjał militarny, a Kreml planuje zwiększenie liczebności wojsk do 1,5 miliona żołnierzy.
  • Niemcy przygotowały plan obronny, mający na celu szybkie wsparcie wschodniej flanki NATO i zapobiegnięcie wojnie.
Najwyższy dowódca operacyjny Niemiec generał Alexander Sollfrank ostrzegł w piątek, że Rosja może być "wkrótce" w stanie przeprowadzić zakrojony na szeroką skalę atak na kraje NATO. Zdaniem wojskowego wszystko zależy od dalszej niekontrolowanej rozbudowy militarnej Kremla.

- Pomimo wojny w Ukrainie Rosja wciąż dysponuje bardzo dużym potencjałem militarnym - mówił szef Dowództwa Operacyjnego Bundeswehry, cytowany przez Politico.

    Ponura prognoza generała. Rosja ma być już gotowa do ataku na kraje NATO

    W trakcie dorocznej konferencji Bundeswehry w Berlinie generał ostrzegał, że Rosja już dzisiaj ma wystarczające zdolności do prowadzania kolejnych działań militarnych.

    - Oznacza to, że Rosja już dziś jest zdolna do przeprowadzenia ograniczonego regionalnie ataku na terytorium NATO - tłumaczył.

    Alexander Sollfrank, który nadzoruje wszystkie niemieckie operacje wojskowe, ostrzegł ponadto, że Moskwa odbudowuje swoje siły lądowe, artyleryjskie i drony oraz planuje zwiększenie aktywnej liczebności wojsk do 1,5 miliona żołnierzy.

    - Po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą, jeśli zbrojenia będą kontynuowane bez kontroli, możliwy może stać się atak na NATO na dużą skalę - i to wkrótce - ostrzegł Sollfrank.

    Niemiecki dowódca ostrzega: Nie mamy czasu do stracenia

    Dowódca wyjaśnił także, iż "to oznacza, że musimy liczyć się z możliwością ataku na nas, czy nam się to podoba, czy nie". - Poza tym nie mamy czasu do stracenia - podkreślił.

    W trakcie konferencji generał przedstawił "Plan Operacyjny Niemcy", czyli nowy narodowy projekt obrony, zgodny ze strategią regionalną NATO. Plan przewiduje między innymi, jak w ciągu 180 dni 800 tys. żołnierzy sojuszniczych mogłoby przemieścić się przez Niemcy, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO.

    - To nie jest plan wojenny, ale w swej istocie plan zapobiegania wojnie - mówił dowódca.

    Alexander Sollfrank zwrócił również uwagę na wzrost liczby ataków hybrydowych i sabotaży wymierzonych w Niemcy oraz ich sąsiadów. Mowa o aktywności dronów i incydentach nad Morzem Bałtyckim. Ma być to dowód, że Kreml już teraz sprawdza możliwości obronne państw sojuszu.

    - Musimy być gotowi do walki, żeby nie musieć walczyć - podsumował niemiecki generał.

    Źródło: Politico

