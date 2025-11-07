W skrócie Niemiecki generał Alexander Sollfrank ostrzega przed możliwością szeroko zakrojonego ataku Rosji na kraje NATO w niedalekiej przyszłości.

Rosja stale rozbudowuje swój potencjał militarny, a Kreml planuje zwiększenie liczebności wojsk do 1,5 miliona żołnierzy.

Niemcy przygotowały plan obronny, mający na celu szybkie wsparcie wschodniej flanki NATO i zapobiegnięcie wojnie.

Najwyższy dowódca operacyjny Niemiec generał Alexander Sollfrank ostrzegł w piątek, że Rosja może być "wkrótce" w stanie przeprowadzić zakrojony na szeroką skalę atak na kraje NATO. Zdaniem wojskowego wszystko zależy od dalszej niekontrolowanej rozbudowy militarnej Kremla.

- Pomimo wojny w Ukrainie Rosja wciąż dysponuje bardzo dużym potencjałem militarnym - mówił szef Dowództwa Operacyjnego Bundeswehry, cytowany przez Politico.

Ponura prognoza generała. Rosja ma być już gotowa do ataku na kraje NATO

W trakcie dorocznej konferencji Bundeswehry w Berlinie generał ostrzegał, że Rosja już dzisiaj ma wystarczające zdolności do prowadzania kolejnych działań militarnych.

- Oznacza to, że Rosja już dziś jest zdolna do przeprowadzenia ograniczonego regionalnie ataku na terytorium NATO - tłumaczył.

Alexander Sollfrank, który nadzoruje wszystkie niemieckie operacje wojskowe, ostrzegł ponadto, że Moskwa odbudowuje swoje siły lądowe, artyleryjskie i drony oraz planuje zwiększenie aktywnej liczebności wojsk do 1,5 miliona żołnierzy.

- Po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą, jeśli zbrojenia będą kontynuowane bez kontroli, możliwy może stać się atak na NATO na dużą skalę - i to wkrótce - ostrzegł Sollfrank.

Niemiecki dowódca ostrzega: Nie mamy czasu do stracenia

Dowódca wyjaśnił także, iż "to oznacza, że musimy liczyć się z możliwością ataku na nas, czy nam się to podoba, czy nie". - Poza tym nie mamy czasu do stracenia - podkreślił.

W trakcie konferencji generał przedstawił "Plan Operacyjny Niemcy", czyli nowy narodowy projekt obrony, zgodny ze strategią regionalną NATO. Plan przewiduje między innymi, jak w ciągu 180 dni 800 tys. żołnierzy sojuszniczych mogłoby przemieścić się przez Niemcy, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO.

- To nie jest plan wojenny, ale w swej istocie plan zapobiegania wojnie - mówił dowódca.

Alexander Sollfrank zwrócił również uwagę na wzrost liczby ataków hybrydowych i sabotaży wymierzonych w Niemcy oraz ich sąsiadów. Mowa o aktywności dronów i incydentach nad Morzem Bałtyckim. Ma być to dowód, że Kreml już teraz sprawdza możliwości obronne państw sojuszu.

- Musimy być gotowi do walki, żeby nie musieć walczyć - podsumował niemiecki generał.

Źródło: Politico

