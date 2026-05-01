Niemiecki europoseł ostro reaguje na zapowiedź Trumpa. "Nie do przyjęcia"

W skrócie Bernd Lange, niemiecki europoseł i przewodniczący komisji handlu międzynarodowego w PE, skrytykował zapowiedź Donalda Trumpa o podwyższeniu ceł na samochody z UE do USA.

Lange zarzucił stronie amerykańskiej łamanie zapisów umowy, podczas gdy UE wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Donald Trump zapowiedział podwyższenie ceł na samochody osobowe i ciężarowe z UE do 25 proc., twierdząc, że UE nie przestrzega umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.

Według Trumpa samochody produkowane w amerykańskich fabrykach nie będą objęte cłem.

Wcześniej komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz informował, że USA mają się trzymać umowy przewidującej maksymalnie 15 proc. cła na większość towarów z UE, w tym samochody.

Socjaldemokrata Bernd Lange zauważył, że podczas, gdy UE wywiązuje się ze swoich zobowiązań, strona amerykańska nieustannie je łamie.

"Plan Donalda Trumpa dotyczący nałożenia 25-procentowych ceł na samochody z UE jest nie do przyjęcia" - napisał na X przewodniczący komisji handlu międzynarodowego w Parlamencie Europejskim.

"Od ceł na ponad 400 produktów ze stali i aluminium po obecne działania wymierzone w samochody - świadczy to o wyraźnym braku wiarygodności. Widzieliśmy już wcześniej takie arbitralne posunięcia, nawet wobec partnerów" - dodał eurodeputowany z Niemiec.

Lange podkreślił, że UE musi teraz zachować najwyższą jasność i stanowczość co do swojego stanowiska.

USA. Donald Trump podwyższy cła na samochody importowane z UE

Prezydent Trump oświadczył w piątek, że "z przyjemnością informuje", iż w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody osobowe i ciężarowe z UE do 25 proc. Zarzucił Unii Europejskiej, że nie przestrzega umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, nie doprecyzował jednak, w jakim aspekcie.

"Jest w pełni zrozumiałe i uzgodnione, że jeśli samochody osobowe i ciężarowe będą produkowane w amerykańskich fabrykach, NIE BĘDZIE CŁA" - napisał na Truth Social prezydent USA.

Trump pochwalił się rekordowymi dokonaniami Stanów Zjednoczonych w dziedzinie motoryzacji. "Wiele fabryk samochodów osobowych i ciężarowych jest obecnie w budowie, a inwestycje przekraczają 100 miliardów dolarów" - przekazał.

"Fabryki te, zatrudniające amerykańskich pracowników, wkrótce zostaną otwarte - nigdy nie było czegoś takiego, co dzieje się obecnie w Ameryce!" - przekonywał republikanin.

Umowa handlowa USA - UE. Unijny komisarz usłyszał zapewnienie

Komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz jeszcze w ubiegłym tygodniu, po spotkaniu w Waszyngtonie z amerykańskim ministrem finansów Scottem Bessentem przekonywał, że USA zamierzają się trzymać umowy zawartej z UE w 2025 r. i przewidującej maksymalnie 15 proc. cła na większość towarów z UE, w tym samochody.

Po wyroku Sądu Najwyższego USA znoszącym większość ceł nałożonych przez Trumpa, cła do lipca bieżącego roku wynoszą 10 proc.

Z wypowiedzi urzędników USA wynika, że po zakończeniu dochodzeń w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych zostaną one podwyższone do 15 proc.

