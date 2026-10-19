W skrócie W projekcie niemieckiego budżetu na 2027 rok nie zaplanowano środków na zadośćuczynienie dla polskich ofiar II wojny światowej.

Według nieoficjalnych doniesień niemieccy urzędnicy mieliby oczekiwać od Polski gwarancji braku dalszych roszczeń lub przychylnej reakcji mediów w zamian za wypłatę odszkodowań.

Gazeta "Die Welt" proponuje utworzenie funduszu lub zbiórki społecznej jako alternatywę na wypadek braku decyzji rządu o wypłacie świadczeń.

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W projekcie budżetu Niemiec na 2027 rok nie przewidziano środków na odszkodowania dla żyjących polskich ofiar niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej.

Jak informuje "Die Welt", oznacza to, że ocalali z Zagłady, byli robotnicy przymusowi i powstańcy nadal nie mają zapewnionej możliwości otrzymania zadośćuczynienia od niemieckiego rządu.

Według gazety chodzi o około 30-50 tys. osób, w większości mających ponad 90 lat, często samotnych i zmagających się z chorobami. Dziennik podkreśla, że z każdym tygodniem liczba żyjących świadków niemieckich zbrodni maleje.

Pod koniec września rzecznik niemieckiego MSZ wyjaśnił, że pieniędzy nie uwzględniono w projekcie przyszłorocznego budżetu, ponieważ w sprawie ewentualnych wypłat nie podjęto dotąd żadnych decyzji.

Niemcy bez pieniędzy dla polskich ofiar wojny. "Die Welt" krytykuje Berlin

Niemiecki dziennik zwraca uwagę, że rozmowy między Warszawą a Berlinem dotyczące odszkodowań i zadośćuczynienia trwają od lat, lecz nie przynoszą konkretnych rozstrzygnięć.

"Fakt, że w berlińskich ministerstwach o sprawie się dyskutuje, ale nie podejmuje żadnych decyzji, jest w Polsce odbierany ze smutkiem i gniewem" - zauważa "Die Welt",

Gazeta podkreśla, że niemieckie władze angażują się w upamiętnianie ofiar wojny, ale wciąż nie zapewniły bezpośredniej pomocy żyjącym poszkodowanym.

"Nie brakuje osób przekonanych, że potomkowie sprawców zwyczajnie czekają, aż ofiary umrą i tym samym uciążliwy problem rozwiąże się sam" - konstatuje dziennik.

Jednocześnie "Die Welt" wskazuje na zmianę stanowiska polskich władz. W przeciwieństwie do poprzedniego rządu, który domagał się reparacji wojennych, gabinet Donalda Tuska koncentruje się na zadośćuczynieniu dla żyjących ofiar.

Zdaniem niemieckich dziennikarzy takie podejście daje Berlinowi możliwość wykonania istotnego gestu na rzecz pojednania obu państw. Koszt świadczeń szacowany na kilkaset milionów euro byłby bowiem niewielki w porównaniu z kwotą ponad 1,3 bln euro, na jaką rząd PiS wycenił polskie straty wojenne.

Odszkodowania dla Polaków. Niemcy chcą czegoś w zamian?

"Die Welt" odnosi się również do nieoficjalnych doniesień o warunkach, jakie niemieccy urzędnicy mieliby stawiać Polsce w zamian za wypłatę odszkodowań.

Według przywoływanych przez gazetę pogłosek przedstawiciele niemieckiego MSZ mieliby oczekiwać od Warszawy zapewnienia, że w przyszłości nie pojawią się kolejne roszczenia wobec Berlina. Alternatywnie wypłatom miałaby towarzyszyć przychylna reakcja polskich mediów.

Dziennik zastrzega, że są to niepotwierdzone informacje. Ocenia jednak, że gdyby okazały się prawdziwe, takie postępowanie byłoby "bardzo nieprzyzwoite".

"Die Welt" apeluje do niemieckiego rządu. "To już ostatnia szansa"

W ocenie gazety kanclerz Friedrich Merz wciąż może doprowadzić do uruchomienia pieniędzy dla polskich ofiar wojny. Wymagałoby to porozumienia z niemieckimi resortami spraw zagranicznych i finansów oraz uwzględnienia odpowiednich środków w projekcie budżetu na 2027 rok.

Dziennik określa takie działanie jako konieczny gest humanitarny, który mimo wieloletniego opóźnienia miałby istotne znaczenie moralne.

"Die Welt" wskazuje również alternatywne rozwiązania na wypadek dalszej bezczynności władz. Wśród nich wymienia utworzenie specjalnego funduszu lub zorganizowanie społecznej zbiórki pieniędzy.

W przedsięwzięcie mogłyby włączyć się także niemieckie koncerny, które podczas II wojny światowej korzystały z pracy przymusowej, oraz przedsiębiorstwa będące ich następcami.

"Pośpiech jest wskazany, (...) to już ostatnia szansa" - podsumowuje niemiecki dziennik.



