W skrócie Wolfgang Munchau twierdzi, że Europa przeceniła skuteczność sankcji nałożonych na Rosję i nie doceniła jej możliwości gospodarczych.

Według analityka Zachód już zaczyna stopniowo normalizować relacje z Rosją pomimo trwającego konfliktu na Ukrainie.

Munchau wskazuje na eurocentryczny światopogląd jako największą iluzję europejskich liderów i przeszkodę w rzetelnej ocenie sytuacji w Ukrainie.

W ocenie Niemca Europa niesłusznie bazuje na powojennym przekonaniu, że w wojnie mogą być wyłącznie jednoznaczni zwycięzcy i przegrani.

W ocenie niemieckiego ekonomisty polityka państw zachodniej Europy w stosunku do Moskwy wpisuje się w długą europejską tradycję niedoceniania Rosji sięgającej XVII w. Munchau przypomina, że choć wielokrotnie Rosja znajdowała się w swojej historii wręcz na kolanach, to mogła się z nich podnosić właśnie za sprawą błędów Europy.

Wojna w Ukrainie. Przewidywania Zachodu dalekie od rzeczywistości

"To się powtarza. W marcu 2022 roku podsekretarz stanu USA ds. obrony stwierdził, że Rosji kończą się zapasy amunicji precyzyjnego rażenia. Agencja ratingowa Fitch w tym samym miesiącu ogłosiła, że Rosja jest bliska bankructwa. Emerytowany generał USA przewidywał, że wojna zakończy się do Bożego Narodzenia" - przypomina analityk.

Na niewiele zdały się zapowiedzi rychłego bankructwa Rosji przedstawiane przez zachodnich analityków geopolitycznych czy 19 pakietów sankcji - według Munchaua "Europejczycy całkowicie się pomylili".

"Od czasu wojny Rosja przerosła wszystkie gospodarki zachodnie. W przeciwieństwie do krajów Zachodu przyjęła model gospodarki wojennej, który korzysta z keynesowskiej inflacji popytowej. W tym czasie uniezależniła się od globalnego systemu finansowego opartego na dolarze" - zauważa Munchau.

Dyskretna normalizacja relacji z Moskwą. "Niemieckie firmy rozmawiają z Rosjanami"

Gospodarcza sytuacja Rosji i jej ekonomiczne możliwości dalszego prowadzenia wojny to tylko jeden obszar, który według analityka ma być w Europie postrzegany w sposób życzeniowy. Europejscy liderzy mają także tkwić w złudzeniach m.in. co do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do wypłacania Ukrainie reparacji.

Munchau nie ma też wątpliwości, że gdy przyjdzie na to czas, rozejm w Ukrainie zostanie zawarty, a Kijów straci część terytoriów, najpewniej Donbas.

"Kiedy wojna się skończy, stosunki Zachodu z Rosją zaczną się stopniowo normalizować. To już się zaczyna dziać. Hotele w Moskwie i Petersburgu są pełne amerykańskich biznesmenów czekających na negocjacje. Słyszałem, że niemieckie firmy rozmawiają z Rosjanami w Abu Zabi" - zauważa analityk.

Błędów, zarówno w Europie, jak i za oceanem ma być znacznie więcej. Munchau wskazuje m.in. na niedoszacowanie wielkości rosyjskiej gospodarki, posługiwanie się suchymi wskaźnikami gospodarczymi bez uwzględniania parytetów siły nabywczej, ignorowanie jeszcze przez administrację Bidena sojuszu Rosja-Chiny-Korea Płn. czy błędna ocena wydajności rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

Największe złudzenie Europy. "To oznaka upadku"

W ocenie niemieckiego analityka za błędy w ocenie odpowiada w dużej mierze przywiązanie liderów Europy Zachodniej do myślenia kategoriami II wojny światowej: wojna jako gra o sumie zerowej, w której ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa.

W ocenie Munchaua konflikt na Ukrainie taki nie jest, prędzej czy później zawarty zostanie rozejm, a bilans zdobyczy i strat obu stron będzie decydował o dalszym rozwoju wypadków.

Według analityka najlepszą ilustracją zachodzących w Europie procesów jest fotografia zrobiona na początku grudnia 2025 r. przed Downing Street 10. Francuski prezydent Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz mieli debatować w Londynie nad pokojem z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Rzecz w tym, że w tym samym czasie realne negocjacje prowadzono na Florydzie pod auspicjami Białego Domu.

"Być może największym europejskim złudzeniem jest europocentryczny światopogląd, kartograficznie wtłoczona w nasze głowy idea, że Europa znajduje się w centrum świata" - ocenił Munchau.

"Złudzenie to nie tylko stan psychiczny. To oznaka pogorszenia" - dodał publicysta.

Źródło: "The Telegraph"

