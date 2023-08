Niemieckie media: Manfred Weber pomógł kampanii wyborczej PiS

Jak dodaje, to, że polski premier mówi o "niemieckiej ingerencji, choć szef EPL odnosi się do polityki europejskiej, ma swój powód: w Polsce trwa kampania wyborcza" .

Kolońska prasa o Donaldzie Tusku. "Postrach polskiego rządu"

PiS "dąży do trzeciego zwycięstwa wyborczego z rzędu , ale dogania go Koalicja Obywatelska pod kierunkiem Donalda Tuska", byłego premiera i poprzednika Webera na stanowisku szefa EPL.

Według "Kölnische Rundschau" Tusk to "postrach" dla rządu. "Jest on w stanie zmobilizować masy, co pokazał na początku czerwca podczas marszu protestu oraz pokazuje na swoich spotkaniach wyborczych i chce to jeszcze raz udowodnić poprzez 'Marsz Miliona Serc' zaplanowany na 1 października w Warszawie" - ocenia gazeta.