Niemiecka prasa o zbiórce Łatwoganga. Wspomina o "cudzie w Polsce"

W skrócie Niemieckie media odnotowały zbiórkę Łatwoganga i zwróciły uwagę na zebrane 60 mln euro oraz udział znanych osobistości.

W transmisji wzięli udział m.in. Robert Lewandowski oraz Iga Świątek, która przekazała prawie 24 tys. euro i dwa bilety na Wimbledon.

Impulsem do akcji była piosenka nagrana przez Maję Mecan i Bedoesa 2115, a zebrane środki zostaną przekazane fundacji "Cancer Fighters".

Niemieckie media odnotowały zbiórkę Łatwoganga, którą przez ostatnie dni żyła Polska. "Jedna piosenka, transmisja na żywo, cud" - piszą za niemiecką agencją prasową DPA. Depeszę zamieściły m.in. stołeczny "Tagesspiegel", magazyn "Stern", ale i prasa regionalna.

Lewandowski, Świątek i inne gwiazdy

Podczas dziewięciodniowej transmisji na żywo zebrano w przeliczeniu 60 mln euro (251 mln złotych). Pierwotnym celem influencera, który naprawdę nazywa się Patryk Garkowski, było zebranie darowizn o wartości 117 tys. euro - zaznaczają niemieckie media.

Nadmieniają, że w akcji wzięły udział znane osobistości - odwiedzały Łatwoganga w jego mieszkaniu lub dołączały do akcji online. Niektórzy przed kamerą ogolili głowy - w geście solidarności z dziećmi chorymi na raka. Gwiazda tenisa Iga Świątek przekazała prawie 24 tys. euro oraz dwa bilety na Wimbledon.

W zbiórce wziął udział także dobrze znany napastnik Robert Lewandowski - podkreślają niemieckie media.

"Diss na raka"

DPA przypomina, że impulsem do akcji był wzruszający utwór, który nagrała chora na raka jedenastoletnia dziewczynka wraz z raperem Bedoesem 2115. W utworze "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" Maja Mecan rozlicza się ze swoją chorobą. "Słuchaj raku, dobrze, bo kończą ci się dni" - rapuje do mikrofonu. "To jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie dissować".

Zebrane środki zostaną przekazane fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci i młodzież chore na raka. Fundacja podała na platformie X, że uruchomi stronę internetową, na której będzie można w przejrzysty sposób śledzić wykorzystanie zebranych środków.

Katarzyna Domagała-Pereira, Deutsche Welle

