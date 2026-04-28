Niemiecka prasa o zbiórce Łatwoganga. Wspomina o "cudzie w Polsce"

"Jedna piosenka, transmisja na żywo, cud" - tak niemieckie media informują o akcji Łatwoganga. W artykułach zwrócono uwagę nie tylko na samą zbiórkę i zebraną kwotę, ale także na zaangażowanie i obecność znanych osobistości. Zebrane środki zostaną przekazane fundacji Cancer Fighters.

Łatwogang z ogoloną głową w koszulce "Cancer Fighters", obok telefon z jego transmisją na żywo.
Niemiecka prasa o zbiórce Łatwoganga

  • Niemieckie media odnotowały zbiórkę Łatwoganga i zwróciły uwagę na zebrane 60 mln euro oraz udział znanych osobistości.
  • W transmisji wzięli udział m.in. Robert Lewandowski oraz Iga Świątek, która przekazała prawie 24 tys. euro i dwa bilety na Wimbledon.
  • Impulsem do akcji była piosenka nagrana przez Maję Mecan i Bedoesa 2115, a zebrane środki zostaną przekazane fundacji "Cancer Fighters".
Niemieckie media odnotowały zbiórkę Łatwoganga, którą przez ostatnie dni żyła Polska. "Jedna piosenka, transmisja na żywo, cud" - piszą za niemiecką agencją prasową DPA. Depeszę zamieściły m.in. stołeczny "Tagesspiegel", magazyn "Stern", ale i prasa regionalna.

Lewandowski, Świątek i inne gwiazdy

Podczas dziewięciodniowej transmisji na żywo zebrano w przeliczeniu 60 mln euro (251 mln złotych). Pierwotnym celem influencera, który naprawdę nazywa się Patryk Garkowski, było zebranie darowizn o wartości 117 tys. euro - zaznaczają niemieckie media.

Nadmieniają, że w akcji wzięły udział znane osobistości - odwiedzały Łatwoganga w jego mieszkaniu lub dołączały do akcji online. Niektórzy przed kamerą ogolili głowy - w geście solidarności z dziećmi chorymi na raka. Gwiazda tenisa Iga Świątek przekazała prawie 24 tys. euro oraz dwa bilety na Wimbledon.

W zbiórce wziął udział także dobrze znany napastnik Robert Lewandowski - podkreślają niemieckie media.

Zobacz również:

Organizatorzy głośnej zbiórki na rzecz fundacji Caner Fighters wydali oświadczenie
Nowe oświadczenie Łatwoganga i Bedoesa. Mówią o kolejnych krokach

"Diss na raka"

DPA przypomina, że impulsem do akcji był wzruszający utwór, który nagrała chora na raka jedenastoletnia dziewczynka wraz z raperem Bedoesem 2115. W utworze "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" Maja Mecan rozlicza się ze swoją chorobą. "Słuchaj raku, dobrze, bo kończą ci się dni" - rapuje do mikrofonu. "To jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie dissować".

Zebrane środki zostaną przekazane fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci i młodzież chore na raka. Fundacja podała na platformie X, że uruchomi stronę internetową, na której będzie można w przejrzysty sposób śledzić wykorzystanie zebranych środków.

Katarzyna Domagała-Pereira, Deutsche Welle

Artykuł można też przeczytać na stronie Deutsche Welle.

Zobacz również:

Akcja charytatywna Łatwoganga zakończyła się wynikiem ponad 251 mln zł
Zbiórka na rzecz Cancer Fighters. Zebrano potężną kwotę, nowa granica przekroczona

