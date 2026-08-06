Niemiecka prasa o nastawieniu Polaków do Ukraińców. Wskazują na Nawrockiego

Adam Gaafar

Oprac.: Adam Gaafar

Niemiecka prasa odnotowała przypadki ataków na Ukraińców w Polsce. Jak pisze dziennik "Die Tageszeitung" ("TAZ"), na pogorszenie nastrojów wobec Ukraińców mają wpływać wypowiedzi polityków, którym ton nadaje zdaniem gazety prezydent Karol Nawrocki. "Mimo że Nawrocki sprawuje urząd już od roku, nie zdobył się jeszcze na złożenie oficjalnej wizyty w ogarniętym wojną sąsiednim kraju" - czytamy na łamach "TAZ".

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Prezydent Karol Nawrocki, w tle Ukraińcy
Prezydent Karol Nawrocki na tle ukraińskiej demonstracjiMarysia Zawada/Wojciech Olkusnik/East NewsReporter

W skrócie

  • Niemiecka gazeta "Die Tageszeitung" odnotowała przypadki ataków na Ukraińców w Polsce, przytaczając przypadki ataków na tle narodowościowym.
  • Według artykułu w pierwszej połowie roku ukraińscy uchodźcy oraz przedstawiciele mniejszości ukraińskiej w Polsce zgłosili 180 przestępstw z nienawiści, co stanowi wzrost o ponad 30 procent względem poprzedniego roku.
  • Korespondentka niemieckiej gazety wskazuje na rolę prezydenta Karola Nawrockiego i innych polityków PiS w eskalowaniu antyukraińskiej retoryki oraz przypomina o odebraniu przez Nawrockiego najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy.
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Korespondentka stołecznej niemieckiej gazety "Die Tageszeitung" artykuł poświęcony rosnącej agresji wobec Ukraińców w Polsce zatytułowała "Wiem, gdzie mieszkasz!". Gabriele Lesser cytuje w ten sposób słowa "postawnego Polaka", który napadł na 11-letnią dziewczynkę z Ukrainy w Bielsku-Białej.

Jak przytacza "TAZ", mężczyzna wyzywał dziewczynkę, "krzycząc w chuligańskim stylu, że nie życzy sobie, aby utrzymywano ją za polskie pieniądze, dopóki nie dorośnie, po czym szarpie ją i każe jej się wynosić".

Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Niemiecka prasa o aktach agresji

Warszawska korespondentka dziennika alarmuje, że nastroje wobec Ukraińców w Polsce gwałtownie się pogorszyły. Coraz częściej dochodzi do napaści, w których ofiary odnoszą obrażenia. Dziennikarka przytacza ostatnią brutalną napaść na młode ukraińskie małżeństwo we Wrocławiu i na polsko-ukraińską grupę na Górnym Śląsku.

"Podobne sytuacje to w Polsce codzienność" - pisze korespondentka niemieckiej gazety. I podkreśla, że tylko w pierwszej połowie tego roku ukraińscy uchodźcy oraz przedstawiciele mniejszości ukraińskiej w Polsce złożyli 180 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z nienawiści. To wzrost o ponad 30 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

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Jak ocenia, z ogromnej solidarności i gościnności, jakimi Polacy wykazali się tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, prawie nic już nie zostało.

"Wtedy wielu Polaków, pamiętając o pomocy, jaką sami niegdyś otrzymali, chętnie przyjmowało pod swój dach ukraińskie matki z dziećmi, a polski rząd i parlament błyskawicznie przyjęły specustawę, która umożliwiła Ukraińcom natychmiastowe podjęcie legalnej pracy oraz objęła ich ubezpieczeniem zdrowotnym" - przypomina "TAZ".

Antyukraińskie postawy. Niemiecki dziennik: Nawrocki nadaje ton

Gabriele Lesser zwraca uwagę, że wojna trwa znacznie dłużej, niż początkowo przypuszczano, a Rosja zalewa polski internet milionami antyukraińskich fake newsów i pełnych nienawiści wpisów dziennie.

"Są one chętnie podchwytywane i powielane zwłaszcza przez polskie prawicowe partie oraz polityków, a lewicowo-liberalni publicyści coraz częściej ostrzegają przed nastrojami pogromowymi wobec Ukraińców w Polsce" - opisuje dziennikarka "TAZ".

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Gazeta ocenia, że ton wśród polityków nadaje "prawicowo-nacjonalistyczny prezydent Polski, Karol Nawrocki", który - jak to określa dziennik - "przy każdej możliwej i niemożliwej okazji mówi o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców na Polakach na Wołyniu w 1943 roku".

Warszawska korespondentka dziennika pisze, że polski prezydent chętnie odwołuje się do retoryki rosyjskiej propagandy, mówiącej o "ukraińskich faszystach z ruchu Bandery" oraz o "bestialskich zbrodniach Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA)".

"Mimo że Nawrocki sprawuje urząd już od ponad roku, nie zdobył się jeszcze na złożenie oficjalnej wizyty w ogarniętym wojną sąsiednim kraju. Co więcej, doprowadził do eskalacji konfliktu historycznego, odbierając prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego" - przypomina "TAZ".

I puentuje, że inni politycy z PiS, jak kandydat na premiera Przemysław Czarnek, chcą całkowitego wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Zapowiadają także blokowanie procesu jej integracji z UE do czasu, aż Ukraina uzna za ludobójstwo masowe mordy na Wołyniu.

Marta Przybylik-Wiśniewska, redakcja polska "Deutsche Welle"

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