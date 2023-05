Niemiecka prasa jest pełna stereotypów o Polakach

Oprac.: Karina Jaworska Świat

Mimo że wizerunek Polski w zachodnioniemieckich mediach poprawił się, to wciąż są one pełne stereotypów o Europie Wschodniej. Według dziennika "Berliner Zeitung" Zachód traktuje Wschód jak egzotyczne zwierzę, które należy hamować. Tymczasem Niemcy powinni wyciągnąć rękę do Polaków i zacząć traktować poważnie sąsiada zza Odry - czytamy.

Zdjęcie Stereotypy na temat Polaków wciąż mają się dobrze w niemieckiej prasie / East News