W skrócie 45-letni Polak zaginął w Bergkamen w Niemczech, ostatni raz widziano go 18 września.

Mężczyzna nie znał Niemiec, rodzina zgłosiła jego zaginięcie po utracie kontaktu.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając, że mężczyzna może być w niebezpieczeństwie.

45-letni Polak zaginął 18 września w Bergkamen (Nadrenia Północna-Westfalia) w Niemczech. Ostatni raz był widziany przez znajomego tego dnia około godziny 19:00 - przekazała niemiecka policja.

Jak dodano, mężczyzna nie zna Niemiec. Nie można wykluczyć, że jest w niebezpieczeństwie.

Niemcy. Zaginął 45-letni Polak. Jego telefon jest wyłączony

Zaginięcie mężczyzny zgłosiła rodzina, która nie mogła się z nim skontaktować

Polak zabrał ze sobą rzeczy osobiste, w tym plecak. Ma przy sobie telefon komórkowy, który od czasu zaginięcia jest wyłączony.

Policja zaapelowała do świadków, którzy mogą posiadać informacje na temat zaginionego o pilny kontakt.

Na stronie policji opublikowano zdjęcie poszukiwanego oraz podano jego opis. Wynika z niego, że 45-latek jest szczupłej budowy ciała, ma około 170 cm wzrostu, oczy koloru szarego oraz blond włosy.

