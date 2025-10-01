Niemiecka policja apeluje o pomoc. Chodzi o zaginionego Polaka
45-letni obywatel Polski zaginął w Niemczech. Mężczyzna ostatni raz widziany był 18 września. Rodzina przekazała, że od tamtego dnia nie ma z nim kontaktu, a jego telefon pozostaje wyłączony. O pomoc w odnalezieniu zaginionego zaapelowała niemiecka policja. Dodano, że mężczyzna może być w niebezpieczeństwie.
45-letni Polak zaginął 18 września w Bergkamen (Nadrenia Północna-Westfalia) w Niemczech. Ostatni raz był widziany przez znajomego tego dnia około godziny 19:00 - przekazała niemiecka policja.
Jak dodano, mężczyzna nie zna Niemiec. Nie można wykluczyć, że jest w niebezpieczeństwie.
Niemcy. Zaginął 45-letni Polak. Jego telefon jest wyłączony
Zaginięcie mężczyzny zgłosiła rodzina, która nie mogła się z nim skontaktować
Polak zabrał ze sobą rzeczy osobiste, w tym plecak. Ma przy sobie telefon komórkowy, który od czasu zaginięcia jest wyłączony.
Policja zaapelowała do świadków, którzy mogą posiadać informacje na temat zaginionego o pilny kontakt.
Na stronie policji opublikowano zdjęcie poszukiwanego oraz podano jego opis. Wynika z niego, że 45-latek jest szczupłej budowy ciała, ma około 170 cm wzrostu, oczy koloru szarego oraz blond włosy.