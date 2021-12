Niemiecka minister zaniepokojona sytuacją na Ukrainie

Oprac.: Dawid Kryska Świat

Sytuacja na Ukrainie jest bardzo poważna. (...) Z wielkim niepokojem obserwuję, to co dzieje się na ukraińsko-rosyjskiej granicy - powiedziała nowa minister obrony Niemiec Christine Lambrecht w wywiadzie dla gazety "Bild am Sonntag". Według niej, Rosja zgromadziła na granicy z Ukrainą 100 000 żołnierzy.

Zdjęcie Niemiecka minister obrony zaniepokojona sytuacją na Ukrainie / SPUTNIK Russia / East News