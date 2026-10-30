Szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki w liście do marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi poinformował, że kontrowersyjna uchwała Lwowskiej Rady Obwodowej o ustanowieniu 2027 Rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii nie została dotąd podpisana i nie weszła w życie - czytamy w artykule autorstwa warszawskiego korespondenta "FAZ" Stefana Locke.

Kozycki zaznaczył, że jest świadomy delikatnej sytuacji związanej z trudną polsko-ukraińską historią. Podkreślił, że ważne jest, aby dyskusja o przeszłości odbywała się w atmosferze wzajemnego szacunku, otwartości i gotowości do wzajemnego zrozumienia. Ukraiński polityk podziękował stronie polskiej za wsparcie i dobrą współpracę - pisze Locke.

Relacje polsko-ukraińskie. UPA - zbrodniarze czy bohaterowie?

Niemiecki dziennikarz wyjaśnił, że Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła niedawno 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i jej dowódców. W Polsce UPA uważana jest za organizację przestępczą, ponieważ podczas II wojny światowej zamordowała ok. 100 tys. cywilów.

W Ukrainie, przede wszystkim w zachodniej części kraju, Powstańcza Armia jest natomiast czczona za walkę o wolność kraju przeciwko sowieckim okupantom.

"FAZ" zwraca uwagę, że w Polsce decyzja władz Lwowa wywołała falę oburzenia. Ukraińskie MSZ przyznało, uchwała przyjęta na szczeblu lokalnym zaszkodziła relacjom polsko-ukraińskim. Locke przypomniał, że w lecie w powodu historii doszło do otwartego sporu między prezydentami obu krajów.

"FAZ": Polska udziela Ukrainie wszechstronnej pomocy

Niemiecka gazeta pisze, że Polska udziela Ukrainie wszechstronnej pomocy, włącznie ze wsparciem wojskowym. Polskie ministerstwo obrony zdementowało doniesienia, że z powodu sporu o UPA polska pomoc ma zostać ograniczona.

W najbliższych tygodniach Polska ma przekazać Ukrainie dwa kolejne samoloty MiG oraz amunicję artyleryjską do dział kalibru 155 i 152 milimetry, a także pociski przeciwlotnicze bliskiego zasięgu. Od początku pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie pomoc wojskową w wysokości 3,8 mld euro - podał w konkluzji "FAZ".

Jacek Lepiarz, Redakcja Polska Deutsche Welle

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