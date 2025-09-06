Niemiecka gazeta uderza w Polskę i UE. "Zawiodły na granicy"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Incydenty na polsko-białoruskiej granicy dowodzą fiaska działań państwa polskiego i UE - uważa komentatorka w niemieckim dzienniku "Süddeutsche Zeitung". Jak dodano, uchodźcy błądzą w lasach, ranni i wyziębieni, a ci, którzy im pomagają, ryzykują oskarżenia o przemyt. Autorka komentarza wskazuje na przemoc funkcjonariuszy i apeluje o respektowanie prawa unijnego zakazującego pushbacków.

Granica polsko-białoruska
Granica polsko-białoruskaWojciech Wojtkielewicz / Polska PressEast News

"Incydenty, do których dochodzi w lasach na granicy Polski z Białorusią, świadczą o fiasku działań państwa polskiego, ale także Unii Europejskiej, która biernie się przygląda. Tak samo jak na Morzu Śródziemnym" - pisze Viktoria Grossmann w komentarzu opublikowanym w weekendowym wydaniu dziennika "Süddeutsche Zeitung".

"Ludzie, którzy przekraczają tam granicę - to prawda, że nie mają dokumentów - błądzą, są ranni, wyziębieni, pozbawieni wody. Ten, kto udziela im pierwszej pomocy, może zostać uznany za przemytnika i być pociągnięty do odpowiedzialności" - zaznaczyła komentatorka, dodając, że mieszkańcy zaczynają traktować państwo jako coś obcego.

Zobacz również:

Kontrole po niemieckiej stronie granicy
Felietoniści

Problem, którego nie ma. Sprawa granicy polsko-niemieckiej to cyrk

Jarosław Kuisz
Jarosław Kuisz

    Przemoc wobec uchodźców?

    Służby graniczne skarżą się na ataki ze strony uchodźców. Osoby udzielające pomocy humanitarnej, w tym Lekarze bez Granic, wskazują na zranienia u uchodźców świadczące o stosowaniu przemocy przez funkcjonariuszy - uderzenia, kopnięcia, pogryzienia przez psy. Zawracanie (pushbacki) osób, nawet rannych, jest na porządku dziennym - pisze Grossmann.

    "Granica jest niebezpieczna dla obu stron" - podkreśliła niemiecka dziennikarka. W znacznie gorszej sytuacji są uchodźcy, którzy w przeciwieństwie do służb strzegących granicy nie mają broni palnej, hełmów, telefonu komórkowego. Najczęściej mają tylko zniszczone buty.

    Zobacz również:

    Przejście graniczne Słubice - Frankfurt nad Odrą
    Świat

    Niemiecka prasa o decyzji Tuska. "Głupia przekora", "korzystna dla Europy"

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak

      Polska powinna przestrzegać prawa UE

      Zagrożenie zniknęłoby, gdyby Polska zdecydowała się na przestrzeganie prawa unijnego, które zakazuje pushbacków i zezwala na azyl. Potrzebny jest uporządkowany system przyjmowania i rejestracji migrantów. To zakończyłoby niebezpieczne "polowanie na ludzi" oraz ich reakcje obronne, a równocześnie byłoby wiadomo, kto wjeżdża do kraju. Mieszkańcy terenów leśnych nad granicą mogliby ponownie odzyskać zaufanie do funkcjonariuszy państwa - pisze w konkluzji Grossmann.

      Oprócz komentarza, "Süddeutsche Zeitung" publikuje reportaż Grossmann o sytuacji na granicy z Białorusią w kontekście zapowiedzianego na najbliższy poniedziałek wyroku w procesie przeciwko pięciu osobom, które pomagały uchodźcom, w tym pięcioosobowej rodzinie kurdyjskiej.

      Jacek Lepiarz, polska redakcja Deutsche Welle

      Zobacz również:

      "Ośrodek dubliński" dla migrantów w Niemczech
      Świat

      Niemieckie media: Ośrodek przy granicy z Polską nie funkcjonuje

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      Wipler w "Graffiti": Mówi się, że prezydent jest mentalnym konfederatąPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze