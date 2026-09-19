W skrócie Niemiecka prasa podkreśla rosnące ostrzeżenia z Polski dotyczące możliwej eskalacji rosyjskich działań hybrydowych, które mogą objąć ataki dronami i rakietami na państwa NATO wspierające Ukrainę, w tym Polskę.

Premier Donald Tusk zwraca uwagę na przygotowania Polski do potencjalnych zagrożeń militarnych oraz zwiększoną gotowość społeczeństwa i armii, wskazując także na wzmacnianie przekazu odstraszającego wobec Rosji.

"Die Welt" analizuje również polsko-amerykańską współpracę w kontekście bezpieczeństwa, rozmowy o bazie wojskowej USA w Polsce oraz planowane zwiększenie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy.

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Niemiecki dziennik "Die Welt" zwraca uwagę na coraz bardziej konkretne ostrzeżenia płynące z Warszawy dotyczące możliwej eskalacji ze strony Rosji. Gazeta analizuje słowa premiera Donalda Tuska, który wskazał scenariusz zakładający hybrydowe ataki Rosji na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Według szefa rządu szczególnie trudne mogą być późna jesień i zima.

Przypomnijmy, że Tusk mówił o tym w czwartek w Sejmie, przedstawiając "najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe kilka miesięcy". - Jest to scenariusz zakładający poważne zdarzenia i wymagający od nas skupienia, powagi i przede wszystkim mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów - powiedział premier.

"Die Welt" zaznacza, że szef polskiego rządu mówił również o możliwości przeprowadzania ataków w sposób, które Moskwa mogłaby przedstawiać jako przypadkowe. - Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń - wskazywał premier. Rosja mogłaby następnie zaprzeczać swojej odpowiedzialności, próbując osłabić gotowość NATO do wspólnej reakcji.

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Niemiecka gazeta podkreśla, że ostrzeżenia padły również w orędziu Tuska wygłoszonym, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku. Premier przypomniał o okupacji i deportacjach, a także o nasilających się rosyjskich atakach na Ukrainę w pobliżu polskiej granicy. - W 1939 roku byliśmy praktycznie sami, dziś jesteśmy w NATO i UE - mówił.

"Die Welt" zauważa, że Warszawa w ostatnim czasie wzmacnia również przekaz odstraszający. Jednym z jego elementów są informacje o możliwościach polskiej armii. Niemiecki dziennik przypomina także słowa Radosława Sikorskiego, który w Odessie stwierdził, że w przypadku rosyjskiego ataku Polska mogłaby "pokonać Rosję dość szybko", wskazując na przewagę powietrzną, także bez udziału USA.

O wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie i jego ostrzeżeniu przed eskalacją ze strony Rosji poinformowały także inne niemieckie media, w tym gazeta "Bild" i tygodnik "Focus", czy stacja telewizyjna ZDF.

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Według "Die Welt" polskie ostrzeżenia należy również odczytywać w kontekście współpracy z Waszyngtonem. Gazeta zwraca uwagę na spotkanie koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffem w USA. Według niemieckiego dziennika rozmowy miały dotyczyć m.in. sytuacji na wschodniej flance NATO i ocen wywiadowczych.

"Die Welt" odnotowuje także deklarację Donalda Trumpa dotyczącą "zaawansowanych rozmów" Polski i USA w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Obecnie w kraju stacjonuje około 10 tys. amerykańskich żołnierzy, w większości rotacyjnie.

Niemiecki dziennik zwraca ponadto uwagę na możliwe zwiększenie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Warto zaznaczyć, że według informacji polskich mediów Polska ma rozważać przekazanie Ukrainie dodatkowych pocisków Patriot w konfiguracji PAC-3 MSE.

Niemiecka gazeta wiąże ten ruch z rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy oraz sierpniowym incydentem z rosyjskim pociskiem manewrującym w polskiej przestrzeni powietrznej.

Tusk w piątek udał się do Kijowa, gdzie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. "Wszyscy mamy przed sobą trudne tygodnie i miesiące. Dziś, na Ukrainie, okazujemy solidarność" - napisał premier w mediach społecznościowych.

Według "Die Welt" Warszawa chce w ten sposób nie tylko przygotować własne społeczeństwo, ale również zwrócić uwagę europejskich sojuszników na ocenę zagrożenia ze strony Rosji.

Źródło: "Die Welt"



