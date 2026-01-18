Niemieccy żołnierze opuszczają Grenlandię. Komunikat Bundeswehry
15 żołnierzy Bundeswehry w niedzielę zakończyło krótką misję rozpoznawczą na Grenlandii i opuszcza wyspę. Niemieckie wojsko podkreśla, że udział w operacji "Arctic Endurance", koordynowanej przez Danię, był elementem europejskiej współpracy na rzecz bezpieczeństwa Arktyki. Decyzja o wycofaniu sił zapadła w momencie narastającego sporu z prezydentem USA.
W skrócie
15 żołnierzy Bundeswehry przybyło na Grenlandię w piątek w ramach misji rozpoznawczej europejskich krajów organizowanej przez Danię.
Zgodnie z zapowiedziami misja "Arctic Endurance" miała trwać do niedzieli. Zespół rozpoznawczy niemieckiego wojska w niedzielę zakończy misję na Grenlandii - przekazał agencji dpa rzecznik Bundeswehry.
Decyzja o wysłaniu żołnierzy interpretowana była w Niemczech jako sygnał dla USA o gotowości Europy, w tym Niemiec, do zapewnienia Grenlandii bezpieczeństwa.
O tym, że Berlin wyśle do Grenlandii kilkunastu żołnierzy, informował w środę rzecznik niemieckiego rządu.
Jeszcze w sobotę pojawiały się informacje, że niewielka grupa wojskowych pozostanie na wyspie dłużej. "Bild" opisywał, że do 18 stycznia, ale zmieniono założenia z uwagi na warunki pogodowe.
Oficjalnie jednak wszystko przebiegło zgodnie z planem, a wyniki rozpoznania zostaną "przeanalizowane w najbliższych dniach".
Niemcy. Bundeswehra: Nasi żołnierze wracają z Grenlandii
Do operacji dochodzi przy powtarzających się groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących możliwego zbrojnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.
W sobotę przywódca USA zapowiedział, że od 1 lutego nałoży 10-procentowe cła, na kraje które wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy.
Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.
Żołnierze z Europy na Grenlandii. W tle zapowiedzi Trumpa
W środę duńska telewizja publiczna DR poinformowała, że Kopenhaga podjęła decyzję o zwiększeniu obecności wojskowej na Grenlandii w związku z groźbami przejęcia terytorium wysuwanymi przez USA.
Udział w ćwiczeniach na Grenlandii zadeklarowały także Szwecja, Niemcy, Norwegia i Francja. Duńskie Ministerstwo Obrony wyraziło nadzieję, że do manewrów dołączą kolejne państwa NATO.
Już w czwartek francuski dyplomata i przedstawiciel ds. regionów polarnych Olivier Poivre d'Arvor przekazał w rozmowie z serwisem France Info, że na Grenlandię dotarło pierwszych 15 francuskich żołnierzy. W bazie w Nuuk wylądowali "specjaliści od walk wysokogórskich" i oddziały górskie - poinformował d'Arvor.
W niedzielę po południu w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw członkowskich przy UE. Spotkanie będzie miało charakter niejawny i ma dotyczyć gróźb Trumpa w sprawie karnych ceł.