Niemieccy żołnierze opuszczają Grenlandię. Komunikat Bundeswehry

W skrócie 15 żołnierzy Bundeswehry zakończyło krótką misję rozpoznawczą na Grenlandii, koordynowaną przez Danię.

Operacja "Arctic Endurance" była elementem współpracy europejskiej na rzecz bezpieczeństwa Arktyki.

15 żołnierzy Bundeswehry przybyło na Grenlandię w piątek w ramach misji rozpoznawczej europejskich krajów organizowanej przez Danię.

Zgodnie z zapowiedziami misja "Arctic Endurance" miała trwać do niedzieli. Zespół rozpoznawczy niemieckiego wojska w niedzielę zakończy misję na Grenlandii - przekazał agencji dpa rzecznik Bundeswehry.

Decyzja o wysłaniu żołnierzy interpretowana była w Niemczech jako sygnał dla USA o gotowości Europy, w tym Niemiec, do zapewnienia Grenlandii bezpieczeństwa.

O tym, że Berlin wyśle do Grenlandii kilkunastu żołnierzy, informował w środę rzecznik niemieckiego rządu.

Jeszcze w sobotę pojawiały się informacje, że niewielka grupa wojskowych pozostanie na wyspie dłużej. "Bild" opisywał, że do 18 stycznia, ale zmieniono założenia z uwagi na warunki pogodowe.

Oficjalnie jednak wszystko przebiegło zgodnie z planem, a wyniki rozpoznania zostaną "przeanalizowane w najbliższych dniach".

Niemcy. Bundeswehra: Nasi żołnierze wracają z Grenlandii

Do operacji dochodzi przy powtarzających się groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących możliwego zbrojnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.

W sobotę przywódca USA zapowiedział, że od 1 lutego nałoży 10-procentowe cła, na kraje które wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy.

Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

Żołnierze z Europy na Grenlandii. W tle zapowiedzi Trumpa

W środę duńska telewizja publiczna DR poinformowała, że Kopenhaga podjęła decyzję o zwiększeniu obecności wojskowej na Grenlandii w związku z groźbami przejęcia terytorium wysuwanymi przez USA.

Udział w ćwiczeniach na Grenlandii zadeklarowały także Szwecja, Niemcy, Norwegia i Francja. Duńskie Ministerstwo Obrony wyraziło nadzieję, że do manewrów dołączą kolejne państwa NATO.

Już w czwartek francuski dyplomata i przedstawiciel ds. regionów polarnych Olivier Poivre d'Arvor przekazał w rozmowie z serwisem France Info, że na Grenlandię dotarło pierwszych 15 francuskich żołnierzy. W bazie w Nuuk wylądowali "specjaliści od walk wysokogórskich" i oddziały górskie - poinformował d'Arvor.

W niedzielę po południu w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw członkowskich przy UE. Spotkanie będzie miało charakter niejawny i ma dotyczyć gróźb Trumpa w sprawie karnych ceł.

