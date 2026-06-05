W skrócie W roku szkolnym 2025/26 w Saksonii na lekcje języka rosyjskiego uczęszcza ponad 14 tysięcy uczniów, co stanowi spadek względem poprzednich lat.

W ciągu ostatnich pięciu lat w Saksonii zmniejszyło się także zainteresowanie nauką języka polskiego, którego obecnie uczy się 1783 uczniów, podczas gdy język czeski wybrało 3819 osób.

Najpopularniejszym językiem obcym w Saksonii pozostaje angielski, uczęszcza na niego ponad 423 tysiące uczniów, a liczba uczniów francuskiego i łaciny utrzymuje się na stałym poziomie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak poinformował w piątek, 5 czerwca, dziennik "Berliner Zeitung", przekazując dane saksońskiego ministerstwa edukacji, w bieżącym roku szkolnym na lekcje języka rosyjskiego uczęszcza w tym landzie nieco ponad 14 tysięcy uczniów.

To znaczny spadek w porównaniu do roku szkolnego 2020/21, kiedy języka tego w Saksonii uczyło się 19354 osoby.

Jednocześnie - jak czytamy - spada liczba nauczycieli tego przedmiotu. Powodem jest przechodzenie na emeryturę osób, które jeszcze w czasach NRD zdobyły wykształcenie. Język rosyjski był w enerdowskich szkołach obowiązkowy od piątej klasy - przypomina gazeta.

Saksonia. Coraz mniej uczniów chce uczyć się języka polskiego

"Po zjednoczeniu Niemiec niewielu młodych ludzi decydowało się na kształcenie w kierunku nauczania języka rosyjskiego. Zamiast tego wzrosło zapotrzebowanie na naukę hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego - co znalazło odzwierciedlenie również w wyborach dokonywanych przez uczniów" - pisze "Berliner Zeitung".

Jednak, jak informuje gazeta, nie tylko język rosyjski jest rzadziej wybierany przez saksońskich uczniów.

"Podobnie jak w przypadku rosyjskiego i greki, w ciągu ostatnich pięciu lat spadło również zainteresowanie językiem polskim" - pisze dziennik. Obecnie polskiego uczy się 1783 uczniów. Polski jest jednym z najrzadziej wybieranych języków i wyprzedza go nawet język czeski (3819 uczących się).

Saksonia. Królują angielski i francuski. Polski na szarym końcu

Natomiast zdecydowanie największym powodzeniem cieszy się język angielski, na który uczęszcza ponad 423 tys. osób. Stabilna pozostaje też liczba uczniów języka francuskiego (58 tys.) oraz łaciny (blisko 17 tys.).

Największy przyrost uczących się w Saksonii odnotował zaś język hiszpański, którego obecnie uczy się nieco ponad 31 tys. osób.

Jak informuje "Berliner Zeitung", w saksońskich gimnazjach (odpowiednik polskiego liceum - red.) istnieje od szóstej klasy możliwość wyboru drugiego języka obcego, wśród nich w niektórych szkołach jest także język polski.

"Ponadto gimnazja o rozszerzonym programie nauczania języków oferują klasy dwujęzyczne z językiem angielskim, francuskim, polskim i czeskim" - pisze dziennik.

Autorka: Monika Stefanek, Redakcja Polska Deutsche Welle

Artykuł można też przeczytać na stronie Deutsche Welle.





"Wydarzenia": Prezydent dzieli Polaków po równo Polsat News