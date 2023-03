Niemieccy turyści zaatakowani na Zachodnim Brzegu. Ich samochód obrzucono kamieniami

Oprac.: Kinga Poniewozik Świat

Atak na niemieckich turystów. Do zdarzenia doszło w mieście Nablus na Zachodnim Brzegu. Mieszkańcy Niemiec podróżowali pojazdem z izraelskimi tablicami rejestracyjnymi - podał portal "The Times of Israel". Ich samochód został obrzucony kamieniami.

Zdjęcie Na nagraniach widać, jak Palestyńczycy ciskają kamieniami w samochód / Nasser Ishtayeh / Zuma Press / Agencja FORUM