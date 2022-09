Niemieccy politycy o awarii Nord Stream. Wskazują na winnego w Moskwie

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Niemieccy politycy są zgodni co do tego, kto może stać za uszkodzeniem gazociągów Nord Stream. Tropy prowadzą do Rosji. Jak pisze portal RND, "zdaniem eksperta niemieckiej partii opozycyjnej CDU ds. bezpieczeństwa Rodericha Kiesewettera i polityk ds. obrony współrządzącej w Niemczech FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann większość tropów prowadzi do Moskwy".

Zdjęcie Niemieccy politycy zakładają, że awaria gazociągów Nord Stream to sabotaż ze strony Rosji / forsvaretdk / Twitter