Liczba migrantów w Niemczech osiągnęła najwyższy poziom od czasów powojennych . Jak wynika z danych centralnego rejestru cudzoziemców, pod koniec pierwszej połowy b.r. w kraju tym mieszkało ok. 3,48 mln uchodźców i osób ubiegających się o azyl - podał w połowie września dziennik "Neue Osnabruecker Zeitung".

Po ataku nożownika Państwa Islamskiego w Solingen pod koniec sierpnia w Niemczech na nowo rozgorzała dyskusja dotycząca polityki migracyjnej. W odpowiedzi na to niemiecki rząd zaproponował zaostrzenie przepisów migracyjnych, wprowadził także tymczasowe kontrole na wszystkich niemieckich granicach lądowych . Podjęte działania nie są jednak wystarczające według opozycyjnej chadecji.

Berlin wprowadził także inne środki, które mają pomóc w deportacji imigrantów do państw ich pierwszej rejestracji w UE. Na ogół są to państwa sąsiadujące z tymi nieunijnymi - takie jak Grecja, która zwróciła się ostatnio do Komisji Europejskiej o sfinansowanie płotu na jej granicy z Turcją.