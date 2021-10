Do szczepień wzywa Niemieckie Zrzeszenie Lekarzy Pediatrów. Przewodniczący Zreszenia Joerg Doetsch powiedział gazetom sieci RND, że po tym jak zebrano dane od ponad 10 milionów dzieci, zaleca szczepienie wszystkim i bez ograniczeń.

Jego zdaniem szczepienie młodzieży jest tak samo ważne jak szczepienie dorosłych, bilans zalet i wad szczepień wypada jednoznacznie na ich korzyść. - Chcemy uniknąć sytuacji, w której najmłodsi znowu będą cierpieć z powodu zamykania szkół i izolacji - powiedział.

Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) wydała w sierpniu zalecenie do szczepienia wszystkich w wieku powyżej 12 lat. Dopuszczone do tego są preparaty firm Biontech/Pfizer i Moderna. Biontech stara się obecnie o dopuszczenie do szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Wirus w szkołach

Szef niemieckiego Związku Nauczycieli Heinz Peter Meidinger powiedział w rozmowie z gazetą "Passauer Neue Presse", że liczby zakażeń w szkołach są bardzo niepokojące.

- Choć ogólne liczby zakażeń pozostają na tym samym poziomie, to zakażenia w szkołach osiągają obecnie rozmiary, jakich jeszcze w pandemii nie widzieliśmy, a zwłaszcza nie tak wcześnie przed zimą - powiedział.

W ośmiu powiatach tygodniowy wskaźnik zapadalności wśród dzieci i młodzieży przekroczył poziom 500. Dla całych Niemiec wynosi on obecnie 70.

Niebezpieczna sytuacja dla dzieci

Zdaniem Meidingera, powodem jest z jednej strony bardzo wysoka liczba niezaszczepionych w tym przedziale wiekowym. Z drugiej strony ogólne rozluźnienie w podejściu do restrykcji pandemicznych.

Zaniepokojenia sytuacją w szkołach nie kryje też niemiecki wirusolog i polityk Karl Lauterbach. Jak powiedział luzowanie restrykcji będzie prowadzić do coraz większej liczby zachorowań.

- To niebezpieczne, bo będziemy mieli duże problemy z tak zwanym długim Covidem u dzieci - stwierdził. Chodzi o długofalowe skutki przebytej infekcji takie jak problemy z koncentracją, ogólne osłabienie czy problemy z oddychaniem.

Redakcja Polska Deutsche Welle