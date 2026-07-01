W skrócie Mark Rutte wyraził uznanie wobec rządu Niemiec za zwiększenie wydatków na obronność i działania na rzecz bezpieczeństwa.

Omówiono zaangażowanie Niemiec w dowodzenie siłami NATO na wschodniej flance, rozwijanie brygady pancernej na Litwie oraz wsparcie Ukrainy.

Zapowiedziano podjęcie zobowiązań dotyczących długoterminowej pomocy Ukrainie podczas przyszłego szczytu NATO w Ankarze.

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Na wspólnej konferencji z kanclerzem Friedrichem Merzem oraz ministrem obrony RFN Borisem Pistoriusem, Mark Rutte oświadczył, że "Niemcy przewodzą" oraz zapewniają bezpieczeństwo.

Podkreślił w tym kontekście zadania 1. Korpusu Niemiecko-Holenderskiego (1GNC), który przejął odpowiedzialność za dowodzenie taktyczne siłami NATO w Estonii i na Łotwie, rozwijanie niemieckiej brygady pancernej na Litwie, nadzór przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO oraz niemieckie wsparcie dla Ukrainy.

Berlin. Mark Rutte pochwalił rząd Niemiec

Jak zapowiedział Rutte, na przyszłotygodniowym szczycie NATO w Ankarze "sojusznicy zobowiążą się do zapewnienia Ukrainie trwałej, przewidywalnej i długoterminowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa".

Merz ocenił, że jego rząd działa szybko w zakresie polityki bezpieczeństwa.

- Jest to potrzebne w sytuacji międzynarodowej, w której jako Europejczycy musimy i chcemy szybko oraz zdecydowanie wziąć odpowiedzialność za naszą wolność, nasze bezpieczeństwo, a także nasz dobrobyt - powiedział.

Pistorius oświadczył natomiast, że "mimo starania się o większą niezależność" Niemcy zamierzają dalej kupować broń w USA. W maju szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul poinformował, że w 2026 roku wydatki Niemiec na zbrojenia przekroczą 4 proc. PKB.

Szczyt NATO w Ankarze. Kanclerz Niemiec przedstawił pięć przesłań

W ubiegłym tygodniu w środę, w Berlinie odbyło się spotkanie liderów tzw. E5, czyli nieformalnej grupy pięciu największych europejskich państw pod względem wydatków na obronność: Francji, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. Rozmowy w Urzędzie Kanclerskim poświęcono przede wszystkim bezpieczeństwu Europy, wsparciu Ukrainy oraz współpracy transatlantyckiej. W spotkaniu zdalnie uczestniczył także sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Gospodarz spotkania, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przedstawił pięć wspólnych przesłań przyjętych przez uczestników. Dotyczą one m.in. poparcia dla NATO, wzmocnienia europejskiego filaru Sojuszu, dalszego wsparcia Ukrainy, wspólnych działań zamiast pojedynczych inicjatyw państw oraz kontynuowania dialogu USA-Iran.

Premier Donald Tusk z kolei podkreślił, że przyszłość Europy, świata oraz los Ukrainy "będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność" europejską i transatlantycką. Jak dodał, ważne jest, by przed szczytem NATO w Turcji ten przekaz był wyraźny i jednoznaczny.

Szczyt NATO odbędzie się 7-8 lipca w Ankarze, stolicy Turcji. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki, który ma udać się tam wraz z małżonką. Podczas szczytów Sojuszu polskiemu prezydentowi towarzyszą przedstawiciele ministerstwa obrony narodowej oraz ministerstwa spraw zagranicznych.





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