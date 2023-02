Socjaldemokraci zaledwie 105 głosami wyprzedzili Zielonych (także 18,4 proc.). Na czwartym miejscu znalazła się Lewica - 12,2 proc. Prawicowa AfD otrzymała 9,1 proc. głosów, ponad jeden punkt procentowy więcej niż w poprzednich wyborach.

Dotkliwą porażkę poniosła FDP, która z wynikiem 4,6 proc. nie przekroczyła pięcioprocentowego progu wyborczego i tym samym straciła miejsce w Izbie Deputowanych.

Po wyborach w 2021 roku w Berlinie rządziła koalicja partii SPD, Zielonych i Lewicy. Nie jest wykluczone, że nadal będzie rządzić, choć możliwe jest także utworzenie nowej koalicji - zwycięskich chadeków z SPD lub Zielonymi.

Wybory w Berlinie w 2021 roku i seria wpadek

26 września 2021 roku berlińczycy wybierali posłów do Bundestagu, do lokalnego parlamentu i rad dzielnicowych. Doszło wówczas jednak do wielu wpadek, takich jak zagubione karty do głosowania, czasowo zamknięte lokale wyborcze i długie kolejki.

Dla berlińskiego Trybunału Konstytucyjnego były one tak poważne, że uznał wybory do Izby Deputowanych i parlamentów okręgowych za całkowicie nieważne - i tym samym wymusił powtórkę.

Liczący 3,8 miliona mieszkańców Berlin jest jednym z 16 niemieckich krajów związkowych.