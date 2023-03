Jak poinformował "Bild", w niedzielę ciało martwego 46-letniego mężczyzny zostało poddane sekcji.

W wyniku śledztwa, policjanci trafili do pobliskiego mieszkania, które - jak się okazuje - należało do zmarłego mężczyzny. Tam funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego podejrzanego. Według pojawiających się doniesień, to właśnie on miał zabić 46-latka i wepchnąć ciało do studzienki.

Znad studzienki wystawały buty

Około 1:40 w nocy z soboty na niedzielę, przypadkowy przechodzień dokonał przerażającego odkrycia. Zauważył parę butów wystających nad pasem zieleni między chodnikiem a ścieżką rowerową przy ulicy Langeler w miejscowości Niederkassel między Kolonią a Bonn.

Strażacy za pomocą wyciągarki ostrożnie wyciągnęli mężczyznę. Lekarz pogotowia stwierdził, że ofiara nie żyje.

Jak podał "Bild", ciało było poobijane, a zwłoki częściowo owinięte w przesiąknięty krwią biały koc.