Mieszkańcy i turyści znów mogą bez ograniczeń kąpać się w Zalewie Szczecińskim - wszystkie ostrzeżenia w tym zakresie zostały uchylone - informuje w czwartek portal stacji NDR.

Niemcy: Uchylono ostrzeżenia przed korzystaniem z Zalewu Szczecińskiego

Minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus powiedział na marginesie czwartkowej konferencji prasowej w Muehlengeez, która odbyła się z okazji wystawy rolniczej, że ani w analizowanych rybach, ani w wodzie nie znaleziono niczego niepokojącego.

Zalecenie zostało wydane w czasie, gdy dochodzenie w sprawie przyczyny śnięcia ryb było jeszcze w zupełnie początkowej fazie. Ponownie możliwe jest też wędkarstwo i rybołówstwo, a także wykorzystanie wody do nawadniania lub dla zwierząt.

Backhaus stwierdził, że toksyczny gatunek alg (Prymnesium parvum - przyp. red.), wykryty w dużej liczbie w Odrze, ma w Zalewie bardzo niskie stężenia, które nie wskazuje obecnie na masowy zakwit tych glonów. - Zdarzenie to można zatem zakwalifikować jako niegroźne. Niemniej jednak pozostajemy czujni - oświadczył minister.

Zachodniopomorskie: Przedłużono zakaz kontaktu z wodami Odry

Odmienna sytuacja ma jednak miejsce w Polsce, gdzie wojewoda zachodniopomorski przedłużył w czwartek 25 sierpnia obowiązywanie zakazu kontaktu z wodami Odry. Wyłączone są jednak Roztoka Odrzańska oraz położony w Polsce i w Niemczech Zalew Szczeciński.

- Zakaz, który obowiązuje do dziś do północy, na terenie województwa zachodniopomorskiego zostanie przedłużony do odwołania, natomiast zakaz nie będzie od północy obowiązywać na Zalewie Szczecińskim i na Roztoce Odrzańskiej - przekazał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Sprecyzował, że zakaz obowiązuje od granicy województwa zachodniopomorskiego na południu do północnej granicy wyspy Wielki Karw na Odrze Zachodniej.