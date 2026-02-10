W skrócie Niemal dwie trzecie Niemców uważa Stany Zjednoczone za poważne zagrożenie dla pokoju na świecie.

Rosję za największe zagrożenie dla światowego pokoju wskazało 81 proc. respondentów.

W badaniu 31 proc. badanych uznało, że istnieje prawdopodobieństwo wciągnięcia RFN w wojnę w najbliższych latach.

Z opublikowanego we wtorek sondażu ośrodka badania opinii publicznej Allensbach Institute wynika, że 65 proc. Niemców uważa, iż Stany Zjednoczone stanowią poważne zagrożenie dla świata. Przed rokiem odsetek twierdzących tak obywateli RFN wyniósł 46 proc., a dwa lata temu, czyli w ostatnim roku prezydentury Joe Bidena, było to 24 proc.

Rosja, USA, Chiny. Niemcy wskazali zagrożenia dla pokoju na świecie

Krajem postrzeganym jako zagrożenie przez najwięcej Niemców pozostaje Rosja. Od początku inwazji Kremla na pełną skalę przeciw Ukrainie w 2022 roku od 75 do 82 proc. respondentów wskazywało Rosję jako państwo stanowiące największe zagrożenie dla pokoju na świecie. W tym roku odsetek ten wyniósł 81 proc.

W przypadku Chin w badaniu za 2026 rok blisko połowa (46 proc.) respondentów w Niemczech wyraziła przekonanie, że kraj ten zagraża światowemu pokojowi.

Niemcy wciągnięte w wojnę? Respondenci zza Odry zabrali głos

W badaniu zapytano również Niemców, jak oceniają prawdopodobieństwo, że ich kraj w nadchodzących latach mógłby zostać wciągnięty w wojnę.

Spośród badanych 3 proc. uznało taki scenariusz za "bardzo prawdopodobny", a 28 proc. za "raczej prawdopodobny". Dwie piąte oceniło, że udział Niemiec w wojnie jest "raczej mało prawdopodobny", a 5 proc. - że "bardzo mało prawdopodobny".

