Niemcy zdecydowanie odpowiadają Trumpowi. "Oczywiście odrzucamy"

Jan Nalepa

Jan Nalepa

- Oczywiście, że tego nie zrobimy - powiedział szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul w reakcji na apel Donalda Trumpa, by państwa członkowskie Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) wycofały się z jego struktur. Wadephul stwierdził, że w tej sprawie musi uznać "godną ubolewania różnicę" z amerykańską administracją.

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Donald Trump podczas przemówienia w ONZ, w ciemnym garniturze i czerwonej krawacie, przy mównicy.
Donald Trump podczas wtorkowego przemówienia na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZSpencer PlattGetty Images

W skrócie

  • Johann Wadephul sprzeciwił się apelowi Donalda Trumpa o masowe wycofanie się państw z Międzynarodowego Trybunału Karnego i podkreślił znaczenie tej instytucji.
  • Prezydent USA wezwał społeczność międzynarodową do opuszczenia struktur MTK, określając trybunał jako zbójecką instytucję i wyrażając sprzeciw wobec jego jurysdykcji nad amerykańskimi obywatelami.
  • Międzynarodowy Trybunał Karny działa od 2002 roku, zrzesza 125 państw członkowskich i prowadzi postępowania dotyczące najpoważniejszych zbrodni, a USA, Izrael, Rosja oraz Turcja nie uznają jego jurysdykcji.
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Szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul odrzucił apel Donalda Trumpa o masowe wycofanie się państw z Międzynarodowego Trybunału Karnego.

- Oczywiście, że tego nie zrobimy - powiedział w wyemitowanym w środę wywiadzie dla stacji radiowej "Deutschlandfunk". Stwierdził również, że MTK jest "ważną instytucją".

Niemcy odrzuciły pomysł Trumpa. "Część historii naszej cywilizacji"

- Szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem ten apel. (...) To jedna z dziedzin, w których rzeczywiście musimy uznać godną ubolewania różnicę w polityce w stosunku do administracji amerykańskiej - stwierdził Wadephul.

Niemiecki minister spraw zagranicznych podkreślił następnie, że MTK jest "częścią historii naszej cywilizacji, opartej na zasadach porządku". - Trybunał jest wyrazem podziału władzy, praworządności i naszego postrzegania zasad humanitaryzmu - zaznaczył.

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MTK "zbójecką instytucją". Trump z apelem dla członków ONZ

We wtorek, prezydent USA namawiał społeczność międzynarodową do opuszczenia struktur MTK, którą określił jako "zbójecką instytucję".

- Nigdy nie pozwolimy, aby nasi żołnierze ani ktokolwiek inny byli ścigani lub poddawani pokazowym procesom przez antyamerykański trybunał, który nie ma nad nami jurysdykcji - powiedział Trump. Dodał, że jest on tworzony przez "grupę złych ludzi".

Jak przypomniała DPA, Stany Zjednoczone nie uznają MTK i coraz częściej nakładają na niego oraz jego przedstawicieli sankcje. Według agencji jednym z głównych powodów niechęci Waszyngtonu do Trybunału jest wydanie przez organ nakazu aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu w związku z wojną w Strefie Gazy.

Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze od 2002 roku prowadzi postępowania w sprawie najpoważniejszych zbrodni, takich jak ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. W jego strukturach znajduje się 125 państw członkowskich.

Oprócz Stanów Zjednoczonych nie uznaje go również Izrael, Rosja i Turcja.

Źródło: DPA

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