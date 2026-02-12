Do nietypowego zdarzenia na polsko-niemieckiej granicy doszło w środę około godziny 20.30 w Hagenwerder w Saksonii. Funkcjonariusze Policji Federalnej zatrzymali tam samochód na polskich numerach, który wzbudził zainteresowanie pograniczników.

Na tylnym siedzeniu pojazdu, którym kierował 42-letni obywatel Polski, funkcjonariusze znaleźli pałkę. Jak podał w komunikacie Inspektorat Policji Federalnej w Ludwigsdorfie, samo posiadanie tego typu sprzętu nie jest w Niemczech nielegalne, ale noszenie go przy sobie już tak. Okazało się, że to dopiero początek "odkryć".

Niemcy. Polak zatrzymany na granicy. W samochodzie przewoził broń

W zasięgu ręki kierowcy znajdowała się również proca, a w kieszeni spodni 42-latka policjanci znaleźli kilka stalowych pocisków gotowych do natychmiastowego użycia. Ze względu na podejrzenie użycia przedmiotów w sposób niezgodny z zasadami funkcjonariusze uznali, że Polak mają nielegalnie.

To nie koniec niebezpiecznych przedmiotów, jakimi podczas przekraczania granicy dysponował Polak. Dalsza inspekcja wykazała, że 42-latek przewoził dwa kastety: jeden w kieszeni kurtki i jeden zamaskowany jako klamra paska. W jego samochodzie znaleziono również gaz pieprzowy.

Jak informuje policja w Ludwigsdorfie, noszenie wszystkich trzech przedmiotów jest w Niemczech nielegalne.

42-latek odmówił odpowiedzi na pytanie, dlaczego przewozi ze sobą potencjalnie niebezpieczne przedmioty. Funkcjonariusze wszczęli wobec niego postępowanie karne w sprawie pięciokrotnego naruszenia prawa dotyczącego posiadania broni.

Po zabezpieczeniu wszystkich przedmiotów i pobraniu odcisków palców mężczyźnie pozwolono mu kontynuować dalszą podróż.

