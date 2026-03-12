Niemcy zaszły za skórę Rosji. Kreml wydał komunikat z ostrzeżeniem

Kreml odradza Rosjanom podróże do Niemiec. - Wszystko wskazuje na to, że obecne niemieckie władze celowo biorą każdego obywatela Rosji w Niemczech za podejrzanego - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. W komunikacie wskazała przykłady "subtelnej dyskryminacji".

Rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa ostrzegła przed podróżami do Niemiec
Marija Zacharowa ostrzegła obywateli Rosji, że mogą być uznani za "podejrzanych" w Niemczech zarówno podczas tymczasowego, jak i stałego pobytu. Jej zdaniem jest to celowe działanie, "by wzbudzać atmosferę nieufności wobec Rosjan".

- Pewnego rodzaju toksyczność, jedynie po to, by zatruć Rosjan, rosyjskojęzycznych, stworzyć wobec nich absolutne bezprawie, arbitralność i tak dalej - mówiła na konferencji prasowej.

Rosja ostrzega: Podróże do Niemiec niewskazane

Rosyjski resort spraw zagranicznych - jak podkreśliła jego rzeczniczka - uważa, że Niemcy "nadal subtelnie dyskryminują" Rosjan.

- Ponownie ostrzegamy przed odwiedzaniem Niemiec, chyba że jest to konieczne. Zdecydowanie zalecamy, abyście kierowali się odpowiednim ostrzeżeniem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych naszego kraju - wskazała Zacharowa.

    Według Zacharowej formy dyskryminacji mogą być zupełnie różne. - Jest to nieodwołalne zajęcie przez niemieckie służby celne na lotniskach w odniesieniu do dyrektyw UE dotyczących przedmiotów odzieży, rzeczy osobistych, gotówki - podała jako przykład.

    Rosjanie mają też być narażeni na ograniczenie usług bankowych oraz na wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie unijnych sankcji.

    Komunikat rosyjskiego MSZ w sprawie Niemiec

    Komunikat Zacharowej to drugie w ciągu kilku miesięcy takie ostrzeżenie dotyczące podróży Rosjan do Niemiec. Poprzednie opublikowano na stronie ministerstwa w grudniu ubiegłego roku.

    Na stronie rządowej tłumaczono, że w Niemczech surowo przestrzega się zakazu eksportu towarów sankcyjnych. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku Unia Europejska nałożyła kompleksowe sankcje przeciwko Moskwie, które mają ograniczyć jej finansowe pola manewrowe.

    "W przypadku takiego wykrycia (eksportu - red.) urzędnicy celni mogą ich (Rosjan) zatrzymać i przeprowadzić czynności, sporządzić protokół oraz przesłać materiały do odpowiednich organów w celu podjęcia decyzji o nałożeniu kary (pociągnięcia do odpowiedzialności karnej)" - podawało rosyjskie MSZ.

    Źródło: Meduza

