Niemcy zaszły za skórę Rosji. Kreml wydał komunikat z ostrzeżeniem
Kreml odradza Rosjanom podróże do Niemiec. - Wszystko wskazuje na to, że obecne niemieckie władze celowo biorą każdego obywatela Rosji w Niemczech za podejrzanego - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. W komunikacie wskazała przykłady "subtelnej dyskryminacji".
W skrócie
- Kreml odradza Rosjanom podróże do Niemiec, powołując się na "subtelną dyskryminację" wobec obywateli Rosji.
- Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega o potencjalnych ograniczeniach, takich jak zajęcie przedmiotów osobistych przez niemieckie służby celne czy ograniczenia usług bankowych.
- W komunikacie przypomniano o unijnych sankcjach na Rosję i możliwości zatrzymania Rosjan oraz nałożenia kar za ich naruszenie.
Marija Zacharowa ostrzegła obywateli Rosji, że mogą być uznani za "podejrzanych" w Niemczech zarówno podczas tymczasowego, jak i stałego pobytu. Jej zdaniem jest to celowe działanie, "by wzbudzać atmosferę nieufności wobec Rosjan".
- Pewnego rodzaju toksyczność, jedynie po to, by zatruć Rosjan, rosyjskojęzycznych, stworzyć wobec nich absolutne bezprawie, arbitralność i tak dalej - mówiła na konferencji prasowej.
Rosja ostrzega: Podróże do Niemiec niewskazane
Rosyjski resort spraw zagranicznych - jak podkreśliła jego rzeczniczka - uważa, że Niemcy "nadal subtelnie dyskryminują" Rosjan.
- Ponownie ostrzegamy przed odwiedzaniem Niemiec, chyba że jest to konieczne. Zdecydowanie zalecamy, abyście kierowali się odpowiednim ostrzeżeniem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych naszego kraju - wskazała Zacharowa.
Według Zacharowej formy dyskryminacji mogą być zupełnie różne. - Jest to nieodwołalne zajęcie przez niemieckie służby celne na lotniskach w odniesieniu do dyrektyw UE dotyczących przedmiotów odzieży, rzeczy osobistych, gotówki - podała jako przykład.
Rosjanie mają też być narażeni na ograniczenie usług bankowych oraz na wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie unijnych sankcji.
Komunikat rosyjskiego MSZ w sprawie Niemiec
Komunikat Zacharowej to drugie w ciągu kilku miesięcy takie ostrzeżenie dotyczące podróży Rosjan do Niemiec. Poprzednie opublikowano na stronie ministerstwa w grudniu ubiegłego roku.
Na stronie rządowej tłumaczono, że w Niemczech surowo przestrzega się zakazu eksportu towarów sankcyjnych. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku Unia Europejska nałożyła kompleksowe sankcje przeciwko Moskwie, które mają ograniczyć jej finansowe pola manewrowe.
"W przypadku takiego wykrycia (eksportu - red.) urzędnicy celni mogą ich (Rosjan) zatrzymać i przeprowadzić czynności, sporządzić protokół oraz przesłać materiały do odpowiednich organów w celu podjęcia decyzji o nałożeniu kary (pociągnięcia do odpowiedzialności karnej)" - podawało rosyjskie MSZ.
Źródło: Meduza