W skrócie Kreml odradza Rosjanom podróże do Niemiec, powołując się na "subtelną dyskryminację" wobec obywateli Rosji.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega o potencjalnych ograniczeniach, takich jak zajęcie przedmiotów osobistych przez niemieckie służby celne czy ograniczenia usług bankowych.

W komunikacie przypomniano o unijnych sankcjach na Rosję i możliwości zatrzymania Rosjan oraz nałożenia kar za ich naruszenie.

Marija Zacharowa ostrzegła obywateli Rosji, że mogą być uznani za "podejrzanych" w Niemczech zarówno podczas tymczasowego, jak i stałego pobytu. Jej zdaniem jest to celowe działanie, "by wzbudzać atmosferę nieufności wobec Rosjan".

- Pewnego rodzaju toksyczność, jedynie po to, by zatruć Rosjan, rosyjskojęzycznych, stworzyć wobec nich absolutne bezprawie, arbitralność i tak dalej - mówiła na konferencji prasowej.

Rosja ostrzega: Podróże do Niemiec niewskazane

Rosyjski resort spraw zagranicznych - jak podkreśliła jego rzeczniczka - uważa, że Niemcy "nadal subtelnie dyskryminują" Rosjan.

- Ponownie ostrzegamy przed odwiedzaniem Niemiec, chyba że jest to konieczne. Zdecydowanie zalecamy, abyście kierowali się odpowiednim ostrzeżeniem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych naszego kraju - wskazała Zacharowa.

Według Zacharowej formy dyskryminacji mogą być zupełnie różne. - Jest to nieodwołalne zajęcie przez niemieckie służby celne na lotniskach w odniesieniu do dyrektyw UE dotyczących przedmiotów odzieży, rzeczy osobistych, gotówki - podała jako przykład.

Rosjanie mają też być narażeni na ograniczenie usług bankowych oraz na wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie unijnych sankcji.

Komunikat rosyjskiego MSZ w sprawie Niemiec

Komunikat Zacharowej to drugie w ciągu kilku miesięcy takie ostrzeżenie dotyczące podróży Rosjan do Niemiec. Poprzednie opublikowano na stronie ministerstwa w grudniu ubiegłego roku.

Na stronie rządowej tłumaczono, że w Niemczech surowo przestrzega się zakazu eksportu towarów sankcyjnych. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku Unia Europejska nałożyła kompleksowe sankcje przeciwko Moskwie, które mają ograniczyć jej finansowe pola manewrowe.

"W przypadku takiego wykrycia (eksportu - red.) urzędnicy celni mogą ich (Rosjan) zatrzymać i przeprowadzić czynności, sporządzić protokół oraz przesłać materiały do odpowiednich organów w celu podjęcia decyzji o nałożeniu kary (pociągnięcia do odpowiedzialności karnej)" - podawało rosyjskie MSZ.

